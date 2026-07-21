Wallenberg bygger krutfabrik

Det Wallenbergägda bolaget Verkan har lämnat in en tillståndsansökan till mark- och miljödomstolen, enligt Dagens Industri. Fabriken ska uppföras i Björneborg mellan Kristinehamn och Degerfors.

Enligt ansökan ska anläggningen kunna tillverka mer än 1.000 ton krut om året och ha kapacitet för produktion dygnet runt. Den exakta mängden hålls hemlig av säkerhetsskäl.

Syftet uppges vara att göra Sverige mindre beroende av utländsk tillverkning. Eurenco Bofors i Karlskoga är i dag landets enda större producent av militärt krut, men företaget ägs helt av den franska staten.

Enligt Verkans vd Hugo Carlsson bygger 70 procent av världens kruttillverkning på bomullscellulosa från Kina. Den nya fabriken ska i stället använda cellulosa från svenska skogsbolags pappersmassa.

Marcus Wallenberg är ordförande i Verkan. Håkan Buskhe, tidigare vd för Saab, är vice vd, medan den tidigare överbefälhavaren Micael Bydén sitter i styrelsen.

Familjen Wallenberg har fortsatt att ta över viktiga delar av svensk industri. Så sent som i juni tog familjen över den krisande klimatjätten Stegra.