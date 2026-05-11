Största matprisfallet på 30 år

Även jämfört med april förra året är prisfallet tydligt. I årstakt ligger nedgången på 5,7 procent, visar SCB:s konsumentprisindex.

– Livsmedel och alkoholfria drycker har inte sjunkit så här mycket på 30 år, varken från månad till månad eller på ett år, säger Frida Stark, prisstatistiker på SCB.

Bland de varor som föll mest i pris finns kaffe och smör. Kaffe blev drygt 9 procent billigare i april jämfört med mars och är nu 11 procent billigare än för ett år sedan.

– Kaffepriset sjönk med drygt 9 procent i april jämfört med mars. Sett över ett år har kaffet blivit 11 procent billigare, säger Frida Stark.

Även smör och ost föll tydligt. Smörpriset gick ned med 9 procent och ostpriset med 6,5 procent på en månad. Enligt SCB har mejerivaror inte haft ett lika stort månadsfall sedan momssänkningen 1996.

Gurka och färska bär blev också betydligt billigare, med prisfall på omkring 19 procent från mars till april.

Men alla priser följde inte med nedåt. Blomkål och broccoli steg med 26 procent under månaden.

– Det är lite mer än vanligt. Det var en liknande prisuppgång som för fem år sedan, säger Sofie Öhman, prisstatistiker på SCB.

Kött sticker också ut. Blandfärs blev visserligen knappt 2 procent billigare i april, men är fortfarande 16 procent dyrare än för ett år sedan.