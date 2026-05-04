© FT BILD/ARKIV
 

Inflationen "störtdyker" oväntat

Publicerad 6 maj 2026 kl 08.47

Ekonomi. Inflationen föll betydligt mer än väntat i april. Enligt preliminära siffror från SCB landade KPIF-inflationen på endast 0,8 procent.

Dela artikeln

Det rör sig om en kraftig nedgång jämfört med mars, då motsvarande siffra låg på 1,6 procent.

SVT:s ekonomikommentator Alexander Norén beskriver utvecklingen som överraskande.

– Det var mycket oväntat, jag skulle nästan säga att inflationen störtdyker, säger han i Morgonstudion.

Enligt SCB har matpriserna sjunkit kraftigt mellan mars och april.

"I de preliminära beräkningarna kan vi se att livsmedelspriserna sjönk med 5,5 procent från mars till april", säger prisstatistikern Sofie Öhman i ett pressmeddelande.

Ekonomer hade räknat med en nedgång även före beskedet, bland annat efter sänkningen av matmomsen. Att inflationen skulle falla så snabbt kom däremot som en överraskning, enligt Alexander Norén.

– Experter hade räknat med att den skulle landa på kanske 1,2 eller 1,3. Nu är den betydligt lägre än så. Det är anmärkningsvärt, säger han.

Samtidigt varnar han för att utvecklingen snabbt kan vända om energipriserna stiger till följd av oroligheterna i Mellanöstern.

– I det längre perspektivet avgörs allt av Hormuzsundet, Trump och Iran, säger Alexander Norén.

KPIF är det inflationsmått som Riksbanken använder i sitt inflationsmål. Till skillnad från KPI påverkas KPIF inte av förändrade bolåneräntor.

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 365256498

Varnish cache server

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 365256499

Varnish cache server

Nyheter från förstasidan

Invandringen har inte minskat – Åkesson är nöjd ändå

Paradigmskiftet har varit en "gigantisk framgång", enligt SD-ledaren. "Vi har hunnit med i princip allt som vi skulle hinna med."0 

Ekonominyheter

Swedbank gjorde "bara" 10 miljarder i vinst – nu ska 550 tjänster bort

Storbanken planerar minska personalstyrkan kraftigt.. Kvartalsvinsten sjönk från 11,2 miljarder förra året.0 

05:26 Oljepriserna börjar ta fart
07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.