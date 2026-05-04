Inflationen "störtdyker" oväntat

Det rör sig om en kraftig nedgång jämfört med mars, då motsvarande siffra låg på 1,6 procent.

SVT:s ekonomikommentator Alexander Norén beskriver utvecklingen som överraskande.

– Det var mycket oväntat, jag skulle nästan säga att inflationen störtdyker, säger han i Morgonstudion.

Enligt SCB har matpriserna sjunkit kraftigt mellan mars och april.

"I de preliminära beräkningarna kan vi se att livsmedelspriserna sjönk med 5,5 procent från mars till april", säger prisstatistikern Sofie Öhman i ett pressmeddelande.

Ekonomer hade räknat med en nedgång även före beskedet, bland annat efter sänkningen av matmomsen. Att inflationen skulle falla så snabbt kom däremot som en överraskning, enligt Alexander Norén.

– Experter hade räknat med att den skulle landa på kanske 1,2 eller 1,3. Nu är den betydligt lägre än så. Det är anmärkningsvärt, säger han.

Samtidigt varnar han för att utvecklingen snabbt kan vända om energipriserna stiger till följd av oroligheterna i Mellanöstern.

– I det längre perspektivet avgörs allt av Hormuzsundet, Trump och Iran, säger Alexander Norén.

KPIF är det inflationsmått som Riksbanken använder i sitt inflationsmål. Till skillnad från KPI påverkas KPIF inte av förändrade bolåneräntor.