CIA beväpnar Irans kurder

Enligt källorna har Trumpadministrationen fört samtal med både iranska oppositionsgrupper och kurdiska ledare i Irak om att ge militärt stöd.

Beväpnade kurdiska grupper har redan tusentals stridande längs gränsen mellan Irak och Iran, främst i den autonoma regionen irakiska Kurdistan. Irans revolutionsgarde har samtidigt slagit till mot kurdiska mål och uppger att man nyligen använt ett stort antal drönare mot grupperna.

President Donald Trump har också haft kontakt med kurdiska ledare. Bland annat ska han enligt uppgifter ha talat med Mustafa Hijri, ledare för Iranska Kurdistans demokratiska parti (KDPI).

Kurdiska oppositionsstyrkor väntas enligt uppgift kunna delta i en markoperation i västra Iran inom de närmaste dagarna.

Enligt personer med insyn i diskussionerna är tanken att kurdiska styrkor ska binda upp iranska säkerhetsstyrkor, vilket skulle göra det lättare för civila iranier i större städer att gå ut på gatorna.

USA hoppas också att kurdiska grupper kan bidra till att sprida kaos och därmed pressa den iranska regimen militärt.

– USA försöker uppenbart sätta fart på processen där iranierna själva störtar regimen, säger Alex Plitsas, säkerhetsanalytiker på CNN och tidigare Pentagon-tjänsteman.

– Det iranska folket är i stort sett obeväpnat och om inte säkerhetstjänsterna kollapsar blir det svårt för dem att ta makten om inte någon beväpnar dem, säger Plitsas.

Samtidigt varnar andra experter för riskerna.

– Vi befinner oss redan i en instabil säkerhetssituation på båda sidor om gränsen, säger Jen Gavito, tidigare högt uppsatt tjänsteman i USA:s utrikesdepartement.

– Det här kan undergräva Iraks suveränitet och i praktiken ge makt åt väpnade miliser utan ansvar och utan att man förstår vad det kan sätta i gång, säger hon.

Enligt källor har även Israel slagit mot iranska militära mål nära gränsen till Irak, delvis för att bana väg för att kurdiska styrkor ska kunna ta sig in i nordvästra Iran.

Men flera bedömare varnar för att planen är riskfylld. Kurdiska grupper är splittrade och har olika politiska mål, vilket kan försvåra samarbetet.

– Det är kanske inte så enkelt som att amerikaner kan övertala en proxy-styrka att slåss för deras räkning, säger en tjänsteman i Trumpadministrationen till CNN.

– De här grupperna tänker på sina egna intressen, och frågan är om det verkligen ligger i deras intresse att bli indragna, fortsätter tjänstemannen.

USA har länge samarbetat med kurdiska styrkor i regionen, bland annat under krigen i Irak och Syrien. Men relationen har också präglats av återkommande konflikter och anklagelser från kurdiskt håll om att USA övergett sina allierade.

– Det finns en oro för att om ett uppror misslyckas och USA drar sig tillbaka så kommer det stärka bilden av att kurderna överges igen, säger Plitsas.