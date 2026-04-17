SD-politiker kritiserade gayflagga – döms för åsiktsbrott

En tidigare SD-politiker i Landskrona har dömts till villkorlig dom och dagsböter på grund av kommentarer i sociala medier.

Enligt Lunds tingsrätt har hon uttryckt "missaktning" mot grupper kopplat till sexuell läggning och könsidentitet – det vill säga uttryckt en politisk högeråsikt som är olaglig enligt politikernas hets mot folkgrupp-lagstiftning.

Sverigedemokraternas partistyrelse, som står Israel mycket nära, är själva för åsiktslagen. De vill nämligen kunna använda den mot antisemiter.

– Med tanke på den ökande antisemitismen är det ett stort misstag att ta bort lagen, sade partistyrelsens Julia Kronlid under SD:s landsdagar i höstas.

Partistyrelsen vann striden – med en rösts marginal.



Den nu dömda SD-kvinnan är en av över 200 personer som polisanmälts för åsiktsbrott av Petter Wallenberg, grundare av transvestitgruppen "Bland drakar och dragqueens" som får skattemedel för att läsa HBTQ-sagor för småbarn.

Wallenberg har systematiskt polisanmält alla som på sociala medier kritiserar hans verksamhet, och hittills har han nått 22 fällande domar enligt Dagens ETC.

"De har kallat oss pedofiler, våldtäktsmän, svin och sjuka."



Bakgrunden till domen är kommentarer som skrevs i ett öppet kommentarsfält under förra året. Där kopplade hon färger i en flagga som hon kallade "RFSL:s flagga" till begreppet "minor attracted", som hon beskrev som ett annat ord för pedofili. Hon understödde även påståenden om att personer som läser sagor för barn på bibliotek "groomar" barn.

Kvinnan har i efterhand lämnat sina politiska uppdrag. Hon anser att domen är politisk och kan inte förstå vad hon egentligen har "hetsat" emot för folkgrupp.

– Jag förstår inte, min advokat förstår inte. Ingen förstår vilken folkgrupp det är jag skulle ha hetsat mot. Det här är helt och hållet politiskt drivet för att komma åt SD, men jag avsade mig mina uppdrag för partiet redan i början av året, säger kvinnan till Dagens ETC.

Kvinnan planerar att överklaga.

Petter Wallenberg hyllar domen.

– Den känns jättebra. Den visar att du inte kan komma undan för att du är politiker, säger han till vänstertidningen.