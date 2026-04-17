Petter Wallenberg har polisanmält över 200 användare på sociala medier som kritiserat hans skattefinansierade transvestitverksamhet, som riktar in sig på småbarn.

SD-politiker kritiserade gayflagga – döms för åsiktsbrott

Publicerad 17 april 2026 kl 18.59

Lag & Rätt. En lokal SD-politiker i Landskrona döms för hets mot folkgrupp efter att ha kritiserat en gayflagga i ett inlägg. Hon en av de över 200 som massanmälts av transprofilen Petter Wallenberg. Sverigedemokraterna står själva bakom åsiktslagen – och beslutade nyligen aktivt att inte avskaffa den.

En tidigare SD-politiker i Landskrona har dömts till villkorlig dom och dagsböter på grund av kommentarer i sociala medier.

Enligt Lunds tingsrätt har hon uttryckt "missaktning" mot grupper kopplat till sexuell läggning och könsidentitet – det vill säga uttryckt en politisk högeråsikt som är olaglig enligt politikernas hets mot folkgrupp-lagstiftning.

Sverigedemokraternas partistyrelse, som står Israel mycket nära, är själva för åsiktslagen. De vill nämligen kunna använda den mot antisemiter.

– Med tanke på den ökande antisemitismen är det ett stort misstag att ta bort lagen, sade partistyrelsens Julia Kronlid under SD:s landsdagar i höstas.

Den nu dömda SD-kvinnan är en av över 200 personer som polisanmälts för åsiktsbrott av Petter Wallenberg, grundare av transvestitgruppen "Bland drakar och dragqueens" som får skattemedel för att läsa HBTQ-sagor för småbarn.

Wallenberg har systematiskt polisanmält alla som på sociala medier kritiserar hans verksamhet, och hittills har han nått 22 fällande domar enligt Dagens ETC.

Bakgrunden till domen är kommentarer som skrevs i ett öppet kommentarsfält under förra året. Där kopplade hon färger i en flagga som hon kallade "RFSL:s flagga" till begreppet "minor attracted", som hon beskrev som ett annat ord för pedofili. Hon understödde även påståenden om att personer som läser sagor för barn på bibliotek "groomar" barn.

Kvinnan har i efterhand lämnat sina politiska uppdrag. Hon anser att domen är politisk och kan inte förstå vad hon egentligen har "hetsat" emot för folkgrupp.

– Jag förstår inte, min advokat förstår inte. Ingen förstår vilken folkgrupp det är jag skulle ha hetsat mot. Det här är helt och hållet politiskt drivet för att komma åt SD, men jag avsade mig mina uppdrag för partiet redan i början av året, säger kvinnan till Dagens ETC.

Kvinnan planerar att överklaga.

Petter Wallenberg hyllar domen.

– Den känns jättebra. Den visar att du inte kan komma undan för att du är politiker, säger han till vänstertidningen.

