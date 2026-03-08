© Vahid Online/X, CENTCOM
 

Civil infrastruktur i fokus när USA "ödelägger" Iran

Publicerad 8 mars 2026 kl 07.14

Utrikes. Israel och USA:s anfallskrig mot Iran har gått in i sin andra vecka. Samtidigt visar det sig att gårdagens amerikanska löfte om att slå till "hårdast hittills" och skapa "fullständig ödeläggelse och säker död" bland grupper av människor i Iran gick ut på att börja bomba civil infrastruktur.

Det var under lördagsmorgonen som USA:s president Donald Trump lovade att slå till rekordhårt mot Iran och döda grupper av människor som tidigare inte ens övervägts.

"I dag kommer Iran att slås mycket hårt. Under seriöst övervägande för fullständig ödeläggelse och säker död finns områden och grupper av människor som tidigare inte ens övervägdes som mål", sade Trump i ett inlägg på Truth Social.

Det visade sig gå ut på att attackera civil infrastruktur i form av en stor oljeanläggning i Teheran som fortfarande brinner samt en dricksvattenanläggning som försörjer lokalbefolkningen på ön Qeshm.

Enligt israeliska uppgifter handlar det dock delvis om energianläggningar som distribuerar bränsle till både civila och militära användare.

Minst 1.172 civila och 176 militärer har dödats i Iran sedan offensiven började, enligt preliminära uppgifter från människorättsorganisationer.

Trump säger samtidigt att USA eventuellt kan skicka marktrupper till Iran om de amerikansk-israeliska framgångarna fortsätter att dra ut på tiden.

– Det är möjligt, men det måste finnas ett mycket bra skäl, säger han till reportrar.

Den iranske presidenten Masoud Pezeshkian har samtidigt försökt dämpa spänningarna med grannländerna efter iranska attacker mot amerikanska baser i regionen.

– Jag bör be om ursäkt till de grannländer som attackerades av Iran, å mina egna vägnar, säger Pezeshkian.

– Från och med nu bör de inte attackera grannländer eller avfyra missiler mot dem, om vi inte attackeras från dessa länder. Jag tycker att vi bör lösa detta genom diplomati, sade han vidare om sin egen militär.

Uttalandet väckte förvåning och ilska inom Iran och av allt att döma har attackerna mot amerikanska intressen i flera Gulfstater fortsatt sedan dess eller till och med intensifierats.

Bland annat uppges luftförsvar ha aktiverats i Saudiarabien och Kuwait, medan byggnader i Dubai evakuerades efter att nedfall från nedskjutna projektiler träffat ett höghus. Var den nedskjutna roboten var på väg är oklart.

Irans tidigare toppolitiker Ali Larijani riktar skarp kritik mot USA:s strategi.

– Trump trodde att han kunde upprepa Venezuela-modellen i Iran. Nu sitter USA fast i träsket av sina egna felbedömningar, säger han i iransk statlig tv.

Konflikten har även spridit sig till Libanon där Hizbollah gjort framryckningar mot Israel och israeliska attacker har dödat civila och träffat områden i centrala Beirut. Samtidigt har israeliska specialstyrkor genomfört en räd nära gränsen i jakten på kvarlevorna av en länge saknad pilot.

