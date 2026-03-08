Invandrarnas kritik när planet från Dubai inte var gratis

Regeringen har chartrat flygplan för att hämta hem svenska medborgare som blivit strandsatta i Mellanöstern.

Planet lyfte från Dubai under lördagen, enligt Ulf Kristersson som skryter med att ha fixat resan på X.

Men många av resenärerna är inte nöjda. De fick nämligen själva betala kostnaden för resan som blev 12.000 kronor per vuxen och 9.000 kronor per barn över två år.

– Principen är att vi ska ha täckning för våra kostnader. Det är den principen vi har utgått från, säger utrikesminister Malmer Stenergard till Aftonbladet.

Men i svaren på Ulf Kristerssons inlägg är det blandade reaktioner.

"Ni gjorde en ekonomisk affär med ockerpriser", skriver invandrarprofilen Gabriel Külen medan användaren Ahmed H M Ali kallar Ulf Kristersson för en "zionistisk trojansk häst" efter att regeringen tagit betalt för resan.

Jämfört med andra länder blev det dock billigt. Finländare som fastnat i arabvärlden får exempelvis betala sin regering 2300 euro för att komma hem, skriver Helsingin Sanomat.

Enligt Ekot måste passagerarna betala direkt via Swish för att säkra sin plats. I ett mejl som radion tagit del av står det: ”Biljetten är bekräftad först när Swish-betalningen inkommit”.

UD uppskattar att runt 20.000 "svenskar" bor i området kring Persiska viken.

I sociala medier roade sig dock många åt att det i huvudsak var arabiska familjer med svenska medborgarskap som åkte med på planet. Det fanns även flera svenska prostituerade.

Sverige har nu skickat ett konsulärt nödteam till Riyadh i Saudiarabien och Abu Dhabi i Förenade arabemiraten. Polisen har dessutom skickat personal för att bistå i evakueringsarbetet.