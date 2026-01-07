Coop höjde priserna mest under 2025

Matpriserna i dagligvaruhandeln steg med 0,1 procent i december. För helåret ökade matpriserna med 3,1 procent och priserna totalt i dagligvaruhandeln med 2,2 procent.

Sammantaget innebär årets utveckling att hushållen nu betalar omkring 8 miljarder kronor mer per år för maten jämfört med tidigare, enligt Matpriskollen.

Inför valet 2026 väntas frågan om matpriserna bli politiskt laddad, inte minst med den planerade sänkningen av matmomsen till 6 procent den 1 april.

– Det är enorma belopp som omsätts i dagligvaruhandeln och det glömmer man lätt. Därför kommer valåret 2026 präglas av stort fokus på matpriserna och inte minst spelet om matmomsen, både före, under och framför allt efter sänkningen till 6 procent 1 april. Det finns finns en risk att det blir ett tillfälligt stopp i prisökningarna, för att sen börja höjas igen, säger Ulf Mazur, grundare av Matpriskollen.

Skillnaderna mellan kedjorna är stora. Under 2025 ökade priserna hos Coop med 3,2 procent och hos Stora Coop med 3,1 procent, vilket är mest bland de större aktörerna. I andra änden av skalan ligger City Gross, där priserna bara steg med 0,3 procent under året. ICA-butikernas prisökningar låg generellt lägre än branschsnittet.

Enligt Matpriskollen pressar nu de stora kedjorna sina leverantörer för att undvika prisökningar kopplade till momssänkningen, men hur mycket av eventuella prissänkningar som faktiskt når konsumenterna återstår att se.

– Vi har redan fått tydliga indikationer på att alla de stora kedjorna verkligen pressar producenter och leverantörer för att det inte ska ske prisökningar som kan göra att momssänkningen ifrågasätts. Frågan är samtidigt hur prissänkningar kommer slå igenom, vilka vi förväntar oss på till exempel mejeriprodukter, efter Arlas kraftiga sänkning av mjölkpriset till Arlabönderna senaste halvåret, säger Ulf Mazur.

Kedja och prisförändring 2025

Coop +3,2%

Stora Coop +3,1%

Willys +2,9%

Hemköp +2,8%

ICA Maxi +2,0%

ICA Superma +1,9%

ICA Kvantum +1,5%

City Gross +0,3%

Totalt +2,2%

(Källa: Matpriskollen)