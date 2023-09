Dålig stämning när Ukraina stämmer sina grannländer

I måndags meddelade Kiev att man stämmer Polen, Ungen och Slovakien i världshandelsorganisationen, WTO. Detta efter att länderna infört ensidiga importförbud av ukrainska jordbruksprodukter.

Enligt Ukraina utgör grannländernas åtgärder "brott mot deras internationella förpliktelser".

Ukrainas handelsminister Taras Kachka kommenterar stämningsansökan i en intervju med Politico och slår fast att att det är "viktigt att visa att dessa förbud är olagliga" och att "hela världen bör se hur EU:s medlemsländer beter sig gentemot sina handelspartners". Han förklarar att det är viktigt att väcka talan mot de tre länderna så att andra inte följer deras exempel.

Den tidigare polska premiärministern Beata Szydlo kritiserar Kachkas tonläge och kallar kommentaren "oförskämt". Hon kritiserar den ukrainske ministern för att ha "läxat upp" Polen om vad EU:s medlemsländer får göra.

Szydlo uttrycker att det är anmärkningsvärt att Kachka i praktiken kräver att Polen ska användas för att statuera ett exempel och tuktas för sitt embargo.

På X skriver den tidigare polska premiärministern att "den ukrainske ministern borde, snarare än att läxa upp Polen, överväga vilket slags 'exempel för världen' som ges av Ukraina genom hur de behandlar ett land som stod vid Ukrainas sida i dess mest dramatiska ögonblick".

"Han borde verkligen ta hänsyn till hur polacker reagerar på sådana ord och sådant beteende från Ukraina", fortsätter Beata Szydlo.

To, że Ukraina chce pozwać Polskę (oraz Słowację i Węgry) za przedłużenie zakazu importu ukraińskiego zboża - to jedno. Drugie to zadziwiający styl wypowiedzi ukraińskiego wiceministra gospodarki Tarasa Kaczki, który zachowuje się po prostu impertynencko. W wywiadzie dla Politico…

— Beata Szydło (@BeataSzydlo) September 18, 2023