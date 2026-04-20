Sju av de barn som Shamar Elkins mördade var hans egna.

Shamar, 31, sköt ihjäl åtta barn i USA

Publicerad 20 april 2026 kl 14.51

Utrikes. En man i Louisiana misstänks ha skjutit ihjäl åtta barn – varav sju var hans egna. Han dödades sedan själv av polisen. Dådet beskrivs som den värsta masskjutningen i USA på över två år.

Åtta barn har dödats i en skjutning i staden Shreveport i delstaten Louisiana i USA.

Den misstänkte gärningsmannen hette Shamar Elkins och var 31 år, enligt lokala myndigheter.

Skjutningen inträffade tidigt på morgonen den 19 april lokal tid. Offren var mellan 3 och 11 år gamla.

Det handlar om ett "tragiskt fall av familjevåld", uppger polisen.

Utöver de dödade barnen skadades barnens mamma och ytterligare en kvinna allvarligt.

Efter dådet ska mannen ha tvingat till sig en bil under vapenhot. Han jagades därefter av polis och sköts till döds.

Motivet är fortfarande oklart.

"Han vinkade tillbaka"
En granne berättar att han såg den misstänkte dagen före dådet.

– Så sent som i går eftermiddag, ungefär vid den här tiden, satt den person som kan ha gjort detta på verandan och jag vinkade till honom. Han vinkade tillbaka, säger Freddie Montgomery enligt USA Today.

Han beskriver hur barnen lekte utanför huset kort före händelsen.

Montgomery såg senare hur polisen anlände till platsen.

– Det var då jag förstod att något var fel.

Myndigheterna uppger att Shamar Elkins tidigare dömts för ett vapenbrott och haft en begränsad brottshistorik. Han har också tjänstgjort i Louisianas nationalgarde.

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 958962815

Varnish cache server

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 958962816

Varnish cache server

