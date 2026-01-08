© Sentinel_Corps/flickr
 

Danmark: Verkanseld direkt om USA invaderar

Publicerad 8 januari 2026 kl 10.01

Utrikes. Danska soldater har order om att skjuta tillbaka omedelbart vid en eventuell amerikansk invasion av Grönland. Det bekräftar Danmarks försvarsdepartement efter uppmärksammade uttalanden av Donald Trump, rapporterar den brittiska radiojätten LBC.

Dela artikeln

Danska soldater ska “omedelbart ta upp strid utan att invänta order” vid ett angrepp mot landet eller dess territorier.

Så ser de ganska ingripandereglerna ut sedan mitten av 1900-talet och Danmarks försvarsdepartement understryker nu att de gäller än idag, och även gäller på Grönland.

"Ordern om försiktighetsåtgärder för militärt försvar vid angrepp på landet och under krig gäller fortsatt", uppger departementet i ett mejl till Berlingske.

Uttalandet görs efter att USA:s president Donald Trump sagt att militär intervention är ett möjligt alternativ för att ta kontroll över Grönland. Danmark, som styr Grönland som ett självstyrande territorium, har kraftigt avvisat detta och betonat att ön inte är till salu.

USA har redan mycket vidsträckta ramar för sin militära närvaro på Grönland till följd av försvarsavtalet från 1951 mellan Danmark och USA.

Men deras aktiviteter ska anmälas i förväg, förklarar Kenneth Øhlenschlæger Buhl för Ritzau.

– Så det är klart att om det plötsligt dyker upp soldater från USA:s marinkår som inte har något där att göra, finns det nog bara en logisk förklaring, så som världen ser ut nu, säger han.

Kenneth Øhlenschlæger Buhl påpekar att amerikanska aktiviteter på Grönland också skulle kunna fungera som ett ”svepskäl” för att stjäla Grönland från Danmark.

– Det kan vara en trojansk häst, så vi måste vara varsamma. Om vi överreagerar kan det också användas som ett svepskäl för att ta kontrollen, förklarar han.

Det är den militära chefen på plats, chefen för Danmarks Arktiskommando, som avgör om det i en given situation rör sig om ett angrepp eller ej, säger forskaren.

Flera europeiska ledare har uttryckt sitt stöd för Danmarks territoriella integritet och varnat för allvarliga konsekvenser om ett Natoland skulle angripa ett annat.

En tysk regeringskälla säger till Reuters att Tyskland arbetar nära Danmark och andra europeiska länder kring nästa steg i frågan. USA:s utrikesminister Marco Rubio har samtidigt sagt att han ska träffa företrädare för Danmark och Grönland nästa vecka.

– Jag är inte här för att tala om Danmark eller militär intervention. Jag ska träffa dem nästa vecka och då får vi ta de samtalen, säger Rubio till reportrar.

Enligt Washington Post diskuterar amerikanska tjänstemän frågan om ett övertagande av Grönland alltmer öppet med europeiska motparter. Frankrikes tidigare premiärminister Dominique de Villepin varnar för att ett angrepp mellan Natoländer skulle vara historiskt unikt.

– Om Donald Trump går vidare kommer USA:s status att förändras från rival till fiende. Det vore en enorm historisk förändring, säger han till Bloomberg TV.

Här åtalas Expressen för att ha haft sex med poliskälla

Profilerade journalisten inför rätta. Vägrar svara på tilltal när högerjournalist dyker upp och ställer frågor.0 Plus

Här får vänsterkomikern stryk av arga pappan

Video: Får nog efter motbjudande PK-skämtet. "Det har sina konsekvenser."0 Plus

Kvinnor tittar mer på våldsporr än män

"Sexfantasier inte alltid så PK". Genusforskaren: "Hatar" att behöva offentliggöra resultatet av min egen studie.0 Plus

Nyheter från förstasidan

Danska nyårslöftet: Fler utvisningar – "Vill inte ha er dominanskultur"

Mette Frederiksen höll nyårstal till kriminella invandrare. "Ni förstör världens vackraste land, och det ska ni inte få göra."0 

Ekonominyheter

Coop höjde priserna mest under 2025

Stora skillnader mellan matkedjorna.. Så mycket ökade priserna under förra året.0 

07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.