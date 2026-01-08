Danmark: Verkanseld direkt om USA invaderar

Danska soldater ska “omedelbart ta upp strid utan att invänta order” vid ett angrepp mot landet eller dess territorier.

Så ser de ganska ingripandereglerna ut sedan mitten av 1900-talet och Danmarks försvarsdepartement understryker nu att de gäller än idag, och även gäller på Grönland.

"Ordern om försiktighetsåtgärder för militärt försvar vid angrepp på landet och under krig gäller fortsatt", uppger departementet i ett mejl till Berlingske.

Uttalandet görs efter att USA:s president Donald Trump sagt att militär intervention är ett möjligt alternativ för att ta kontroll över Grönland. Danmark, som styr Grönland som ett självstyrande territorium, har kraftigt avvisat detta och betonat att ön inte är till salu.

USA har redan mycket vidsträckta ramar för sin militära närvaro på Grönland till följd av försvarsavtalet från 1951 mellan Danmark och USA.

Men deras aktiviteter ska anmälas i förväg, förklarar Kenneth Øhlenschlæger Buhl för Ritzau.

– Så det är klart att om det plötsligt dyker upp soldater från USA:s marinkår som inte har något där att göra, finns det nog bara en logisk förklaring, så som världen ser ut nu, säger han.

Kenneth Øhlenschlæger Buhl påpekar att amerikanska aktiviteter på Grönland också skulle kunna fungera som ett ”svepskäl” för att stjäla Grönland från Danmark.

– Det kan vara en trojansk häst, så vi måste vara varsamma. Om vi överreagerar kan det också användas som ett svepskäl för att ta kontrollen, förklarar han.

Det är den militära chefen på plats, chefen för Danmarks Arktiskommando, som avgör om det i en given situation rör sig om ett angrepp eller ej, säger forskaren.

Flera europeiska ledare har uttryckt sitt stöd för Danmarks territoriella integritet och varnat för allvarliga konsekvenser om ett Natoland skulle angripa ett annat.

En tysk regeringskälla säger till Reuters att Tyskland arbetar nära Danmark och andra europeiska länder kring nästa steg i frågan. USA:s utrikesminister Marco Rubio har samtidigt sagt att han ska träffa företrädare för Danmark och Grönland nästa vecka.

– Jag är inte här för att tala om Danmark eller militär intervention. Jag ska träffa dem nästa vecka och då får vi ta de samtalen, säger Rubio till reportrar.

Enligt Washington Post diskuterar amerikanska tjänstemän frågan om ett övertagande av Grönland alltmer öppet med europeiska motparter. Frankrikes tidigare premiärminister Dominique de Villepin varnar för att ett angrepp mellan Natoländer skulle vara historiskt unikt.

– Om Donald Trump går vidare kommer USA:s status att förändras från rival till fiende. Det vore en enorm historisk förändring, säger han till Bloomberg TV.