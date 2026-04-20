"Jävla luder": Dan Ekborg åtalas efter krock på Östermalm

Skådespelaren Dan Ekborg är åtalad för ofredande och brott mot trafikförordningen efter en olycka med en elsparkcykel på Östermalm i Stockholm.

Tillsammans med en annan man körde han en Voi som kolliderade med en bil.

Enligt åtalet ska Ekborg ha ramlat omkull vid sammanstötningen och sedan riktat grova könsord mot bilföraren, en kvinna. Hon fick bland annat höra "din jävla slampa" och "luder".

Bilens baklykta skadades i krocken. Männen lämnade platsen men kunde senare av polisen spåras till en pub i närheten med hjälp av vittnesuppgifter.

"Ingen rolig upplevelse"

Ekborg, som för närvarande syns i TV4-programmet "Förrädarna", har enligt Expressen i förhör uppgett att han inte minns händelseförloppet och förnekar brott. Han erkänner dock att han var berusad.

– För att jag skulle ha ställt mig på en elsparkcykel så måste jag ha varit ganska packad, säger han i förhöret.

– Var ingen rolig upplevelse, tillägger han.

Olyckan inträffade efter att de två männen hade sett en match tillsammans.