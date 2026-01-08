Regeringen kommer enligt Mette Frederiksen att lägga fram en omfattande reform redan före sommaren. Syftet är att göra det möjligt att utvisa fler kriminella utlänningar.

– Regeringen kommer snart att presentera en samlad utvisningsreform. Det innebär att ännu fler kriminella utlänningar ska skickas ut ur Danmark, sade hon i sitt nyårstal.

Statsministern betonade att det inte handlar om att förkasta invandring i sig, utan om gränser mot grov kriminalitet.

– Man kan vara dansk även om ens favoriträtt inte är köttbullar eller makrillmackor. Vi danskar ser inte likadana ut, och det ska vi inte heller göra. Men vi ska hålla ihop, sade Frederiksen.

Tonläget skärptes när hon tog upp brottslighet och misslyckad så kallad integration.

– När demokrati och religion kolliderar i Danmark är det Gud som får stå tillbaka. Därför vill jag säga till dem som har kommit hit och begår brott: Ni ska inte vara här. Vi vill inte ha er galenskap och er dominanskultur. Ni förstör världens vackraste land, och det ska ni inte få göra, sade hon.

Som exempel tog hon fall där grovt kriminella trots domar inte kunnat utvisas.

– Ingen kan förstå varför en irakisk man som dömts för ett brutalt överfall med en golfklubba inte kan utvisas. Inte heller varför en tidigare dömd man från Kosovo, som misshandlat sina barn och sin partner i flera år, får stanna, sade Frederiksen.

Enligt regeringens plan ska utlänningar kunna utvisas om de döms till minst ett års fängelse för allvarliga brott, oavsett hur länge de bott i landet eller vilka familjeband de har.

– Det ger en mycket tydlig utgångspunkt. Döms du till exempel för våldtäkt, grov misshandel eller annan allvarlig brottslighet, då är din tid i Danmark över, sade statsministern.

Frederiksen menar att Danmark redan har en stram linje som ligger nära gränsen för vad konventionerna tillåter, men att regeringen nu vill gå längre. Hon hänvisade till att Danmark, tillsammans med Italien, före jul samlat stöd från 27 länder för en ny tolkning av Europakonventionen.

– Nu måste det i första hand vara befolkningen och brottsoffren som skyddas, inte förövaren. I stället för att vänta i flera år på domstolspraxis tar vi ledningen och genomför lagstiftning före sommaren, sade hon.