Första åtalet för att ha förringat Förintelsen

Det var sommaren 2024 som Sverigedemokraterna och regeringen införde den nya lagen om hets mot folkgrupp, som gör det olagligt att förringa eller ifrågasätta den officiella bilden av Förintelsen.

Åklagare har nu väckt åtal mot en arab vid Helsingborgs tingsrätt och påstår att han gjort sig skyldig till 16 fall av hets mot folkgrupp kopplade till innehåll som publicerats i sociala medier.

Enligt åtalet ska han bland annat ha spridit budskap som ifrågasätter eller förringar Förintelsen, vilket är en central del av åtalet.

– Svenska medborgare påstår att jag skulle ha förnekat Förintelsen när jag säger att aldrig i livet de kunde ha bränt sex miljoner kroppar. De har ljugit om siffrorna, säger han i en video enligt åtalet.

I ett annat inlägg uppges han ha uppmanat följare att läsa om bolsjevikernas brutala folkmord Holodomor och samtidigt beskrivit Förintelsen som “mest en pengaindustri, ett varumärke med massa tvivelaktig fakta”.

Den arabiske mannen har i förhör bekräftat att händelserna ägt rum men nekar till brott.

Åklagaren har kallat in en så kallad expert på rasism för att bevisa att uttalandena handlar om antisemitism.

– Det är alltid viktigt när vi får ny lagstiftning att vi får praxis på området, säger åklagaren Karin Nilsson till SVT Nyheter.