”Diktator", "narcissist", "fascist” – här samlas trion för att hata Trump

Publicerad 25 januari 2026 kl 09.48

Media. Tre svenska statsministrar – en nuvarande och två före detta – använde lördagen i TV4 till att gemensamt såga USA:s president Donald Trump. Orden var stora, analysen säker och känslan av konsensus närmast total mellan de tre svenska stjärnorna.
– Det är fascism som vi ser i USA, sade Stefan Löfven i programmet.

Fredrik Reinfeldt var först ut i Nyhetsmorgon och beskrev Trump som ett hot mot grundläggande värden.

– Han tror inte på likhet inför lagen, inte på demokrati, inte på människors lika värde. Och han är en mycket tydlig narcissist, säger Reinfeldt.

Han fortsatte med en personlig diagnos av presidentens ledarstil.

– Det är oklart vad som når fram till honom. Det är väl narcissistens kännetecken, inget når fram förutom beröm och beundran, säger Reinfeldt.

Socialdemokraternas tidigare partiledare Stefan Löfven tog i ännu hårdare när han senare satte sig i studion.

– Det är fascism som vi ser i USA. Det är sorgligt och vi måste kalla det vid dess rätta namn, säger Löfven.

Han beskrev Trump som både fascist och diktator, med hänvisning till attacker mot medier och ett hårdare agerande från migrationsmyndigheten ICE.

– Det eskalerande våldet är en del av bilden, säger Löfven.

När statsminister Ulf Kristersson avslutade trion var tonen mer återhållsam, men kritiken låg kvar under ytan.

– Vår idé är inte att mucka gräl med andra, eller att svara med samma mynt och prata nedsättande om varandra, säger Kristersson.

Samtidigt konstaterade han att relationen mellan USA och Europa har tagit skada.

– Trumps agerande de senaste veckorna har skadat relationen till Europa mer än vad USA förstår, säger Kristersson.

Han pekade på den uppmärksammade retoriken om Grönland som ett exempel på läget.

– Att man ens ska behöva glädjas åt att det inte blir någon invasion av Grönland säger något om det absurda i situationen, säger Kristersson.

