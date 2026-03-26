DN-mannens bisarra reaktion när han konfronteras med lögnerna om Örebrodådet

Vänsteraktivisten och DN-skribenten Johannes Klenell, 46, har fått hård kritik för sina uttalanden om skolmassakern i Örebro där tio personer dödades.

Kort efter dådet skrev han på plattformen X att "det mesta kring det groteska dådet i Örebro pekar på att det i högsta grad var politiskt".

Uppgiften gick emot polisens bedömning, som redan från början var tydliga med att det saknades tecken på ideologiska motiv bakom gärningen.

Polisen uppmanade samtidigt allmänheten att bara "sprida bekräftade uppgifter".

I ett annat inlägg samma dag hävdade Klenell att "exakt alla skolmassmord haft högerextrem radikalisering som elefant i rummet".

När Klenell nu konfonteras av Insikt24 ville han inte svara på frågor om sina uttalanden. I stället skrattade han bort frågorna innan han lämnade platsen.

– Tycker du inte att det hade det? svarar Klenell gång på gång när han fick frågan om varför han påstod att dådet hade politiska motiv.

Massakern inträffade den 4 februari förra året på Campus Risbergska i Örebro. Tio personer dödades och ytterligare sex skadades. Gärningsmannen, Rickard Andersson, tog därefter sitt liv – och inget tyder på att han hade några politiska motiv.