Malcolm Jallow slår tillbaka mot V: "Vita individer som är avundsjuka på en afrosvensk man"

Efter nära ett decennium i riksdagen förlorade den antirasistiska profilen Malcolm Momodou Jallow toppositionen på Vänsterpartiets lista i Malmö.

Beslutet fattades på en valkonferens i Skåne, där han flyttades ner till sjätte plats.

Inför mötet ska han ha konfronterats med anonyma anklagelser om maktmissbruk och trakasserier.

Själv uppger Jallow att uppgifterna vaga, och att han inte fick möjlighet att bemöta dem i förväg eller ta del av dem i sin helhet.

Han beskriver processen som ett personligt påhopp – och kopplar ihop processen till sin hudfärg.

– Det finns vita individer som ser en afrosvensk man som inte ens är född i det här landet, och som sitter i riksdagen. De är avundsjuka, säger han till Dagens ETC.

Han avfärdar argumentet att det finns många andra ickevita i Vänsterpartiet.

– Det är ett väldigt dåligt argument. Även under slavhandeln hade man svarta människor som jobbade åt slavhandlare, säger Jallow till Dagens ETC.

– Under kolonialismen fanns det också rasifierade personer som gjorde allt för att underlätta för kolonisatören att förtrycka befolkningen.

Jallow får stöd i sin kritik mot processen av lokala företrädare. Malmöföreningens ordförande Tove Karnerud har beskrivit det som ett "rasistiskt fulspel på högsta nivå".

Även inom riksdagsgruppen finns stöd för Jallow. Gruppledaren Samuel Gonzalez Westling har uppgett att Jallow "skött sina arbetsuppgifter på det sätt som vi förväntar oss av våra riksdagsledamöter".

Själv menar Jallow att han blivit en måltavla i ett större politiskt spel.

– När man inte lyckas besegra mig demokratiskt i Malmö, då valde de att använda rasistiska stereotyper och smutskastning istället, säger han till Dagens ETC.

Efter beskedet meddelade han att han lämnar Vänsterpartiet, men uppger att han vill slutföra sitt uppdrag i riksdagen.

– Jag har gett det här partiet allt.