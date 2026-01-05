Donald Trump hotar med "operationer" mot fler länder

Uttalandena gjordes när Trump talade med reportrar ombord på presidentplanet Air Force One, på väg tillbaka till Washington från Florida på söndagskvällen lokal tid.

När det gäller Kuba tonar presidenten ned behovet av direkt amerikansk inblandning.

– Jag tror inte att vi behöver göra något där, sa han till reportrarna i planet.

Betydligt hårdare ord riktades mot Colombia, som Trump beskrev som ett land i fritt fall.

– Colombia är också väldigt sjukt, styrt av en sjuk man som gillar att tillverka kokain och sälja det till USA, och han kommer inte att göra det länge till, sa presidenten enligt CNN.

På frågan från en reporter om detta kan innebära en framtida amerikansk ”operation” i Colombia svarade Trump kort:

– Det låter bra.

Även Mexiko fick en tydlig varning. Trump menade att landet måste göra betydligt mer för att stoppa narkotikasmugglingen norrut.

– Mexiko måste skärpa sig, drogerna flödar genom Mexiko och vi kommer att behöva göra något, sa han.

Presidenten uppgav samtidigt att han vid flera tillfällen erbjudit sig att skicka amerikansk trupp för att bistå Mexiko, men att landets president Claudia Sheinbaum är ”lite rädd”.

Trump kopplade också sina utspel till en bredare geopolitisk ambition i Latinamerika. Han hänvisade till Monroedoktrinen från 1823, som syftade till att hålla europeiska makter borta från regionen, men hävdade att den numera ersatts av något mer långtgående.

– Monroedoktrinen är en stor grej, men vi har ersatt den med något större, något mycket större. Nu kallas den Don-roe-doktrinen, sa Trump enligt The Hill.