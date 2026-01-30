Jonathan Conricus, som är uppvuxen i Malmö, förekom flitigt i både svensk och internationell media under det första tre månaderna av kriget i Gaza.

Som talesman för IDF delgav han den israeliska synen på kriget. Bland annat "bekräftade" han den falska israeliska propagandahistorien om att Hamas hade halshuggit spädbarn den 7 oktober. Denna propaganda gjorde mycket för att tysta kritiken mot Israels krigföring i precis början av kriget.

Efter att ha slutat som IDF-talesperson började Conricus jobba för Israellobbyn i USA, något han berättade om i en intervju med Dagens Nyheter våren 2024.

– I Sverige finns ju ingen judisk lobby. Svenskar är inte vana vid att judar har makt, står raka i ryggen, tittar folk i ögonen och säger: jag bestämmer här. Sådana judar känner inte svenskar till, sade han till DN och fortsatte:

– Men de finns här. Speciellt i New York. Svenskar förstår inte att det finns judar som organiserar sig, tar initiativ, vågar, har makt och använder makt.

I en debatt i programmet "Piers Morgan Uncensored" deltog Conricus för att nu anklaga Iran för att begå folkmord. En annan deltagare i debatten var journalisten Max Blumenthal från The Grayzone, som gick till hårt angrepp mot IDF-veteranen och noterade att han inte borde ha ett så högt tonläge när det gäller ämnet folkmord.

– Du är bokstavligen en krigsförbrytare, Jonathan, och i en rättvis värld skulle du sitta i ett högriskfängelse med en kosher-tvål i ett snöre i handen, sade han.

On Piers Morgan, @maxblumenthal slammed ex-IDF spokesman Jonathan Conricus for his central role in Israel’s destruction of Gaza’s Al-Shifa hospital:



“You’re a literal war criminal… And in a just world, you’d be in a Supermax prison with kosher soap on a rope on your hand!” pic.twitter.com/GR0Nw4PTew — The Grayzone (@TheGrayzoneNews) January 29, 2026

Blumenthal anklagar Conricus för att i en tidigare videoinspelning från al-Shifa-sjukhuset i Gaza ha råkat avslöja sig själv när han planterade vapen i byggnaden i syfte att motivera israeliska bombkampanjer mot sjukhuset och andra vårdinrättningar.

Here’s IDF Gaza Holocaust perpetrator Conricus planting guns inside Gaza’s Al-Shifa Hospital to justify destroying Gaza’s entire medical sector



Soon after, the IDF kidnapped Al-Shifa’s Dr. Adnan Bursh and raped him to death



So much blood is on his handspic.twitter.com/fwJyiB2ffF https://t.co/4hf7c74HbS — Max Blumenthal (@MaxBlumenthal) January 30, 2026

Max Blumenthal jämförde under debatten också påståendena om ett "folkmord" i Iran med liknande tidigare mediehistorier som använts för att få USA att starta krig mot Israels fiender.

– Det är exakt samma sak som i Libyen, när vi fick höra att Gaddafi försåg sina soldater med Viagra, som när vi fick höra att Assad hade passerat "den röda linjen", när vi fick höra att Saddam Hussein slet kuwaitiska spädbarn ur deras kuvöser – och det visade sig att Kuwaits ambassadör betalade för hela den psykologiska operationen.

Blumenthal konstaterade att Conricus är en "regimbytesaktivist" som inte borde uttala sig om folkmord eftersom han själv, enligt Blumenthal, är medskyldig till ett sådant i Gaza. Han kritiserade också mediebilden av att Iran massmördar fredliga demonstranter.

– De upplopp som ägde rum i Iran dödade hundratals poliser, hundratals obeväpnade vakter och civila. 750 banker förstördes. 350 moskéer brändes. Moskéer brändes framför kamerorna. Vem som helst som tittar kan se filmklipp på hur moskéer bränns. Abuzar-moskén och den stora moskén i Sarableh brändes av de personer som han påstår bara var fredliga demonstranter.

– Hundratals poliser har begravts i offentliga begravningar och miljontals iranier gick ut på gatan för att fördöma dessa Israelstödda regimskiftesupplopp.