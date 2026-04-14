"Jag är fruktansvärt upprörd": Ilskan när NMR "stänger" gaykafé för barn

Inför en planerad träff för yngre respektive äldre hbtq-personer i Dalen i södra Stockholm genomfördes en aktion vid lokalen.

Syftet med träffen, som anordnades av stadsdelsförvaltningen, var att samla å ena sidan unga "hbtq-personer" mellan 13 och 19 år samt pensionärer mellan 65 år och uppåt.

Under natten sattes affischer, klistermärken och avspärrningsband upp vid entrén. Nordiska motståndsrörelsen har själva uppgett att de låg bakom händelsen, och meddelar att den symboliska avspärrningen var en reaktion på att barn förs samman med homosexuella äldre.

"Nordiska motståndsrörelsen kommer aldrig att låta barn utnyttjas i obskyra verksamheter. Låt barn vara barn!" löd budskapet på en affisch som kvarlämnades.

Stadsdelen valde att flytta träffen till en annan plats, där den ändå genomfördes.

Händelsen polisanmäldes som skadegörelse, men dagen därpå lades utredningen ner.

"För att driva förundersökningen vidare behöver polisen objektiv stödbevisning för att kunna styrka vilken eller vilka personer som gjort detta. Det har vi inte kunnat göra i detta fall. Inga vittnen eller liknande finns. Framkommer det nya uppgifter kan utredningen komma att återupptas", skriver Nadya Norton vid Stockholmspolisens mediecenter i ett mejl till Mitt i.

Polisen bedömde också att händelsen inte uppfyllde kriterierna för hets mot folkgrupp.

"Bedömningen är att rekvisiten för hets mot folkgrupp inte uppfyller kriterierna", skriver Nadya Norton.

Enligt uppgifter till vänstertidningen Dagens ETC, som rapporterat om händelsen, har utredningen senare återupptagits.

Reaktioner har samtidigt kommit från politiskt håll. Miljöpartiets borgarråd Åsa Lindhagen rasar mot aktionen.

– Jag är fruktansvärt upprörd. Den här sortens aktioner vill skrämma människor tillbaka i garderoben. Vi ska inte ha ett Stockholm som bygger på rädsla, hot och hat, säger hon till Dagens ETC.

– De vill utmåla alla hbtqi-personer som pedofiler. Det är ett narrativ de driver för att göra människor till hot, fortsätter Åsa Lindhagen.