© Centcom/CSIS
Så har lagren nötts ut: Bland annat har hälften av alla USA:s mottagarrobotar till luftförsvarssystemen förbrukats.

Efter 40 dagars krig: USA har förbrukat nära halva sitt missillager

Publicerad 24 april 2026 kl 14.42

Utrikes. USA:s krig mot Iran har snabbt tömt viktiga vapenlager. Enligt en ny analys har stora delar av supermaktens mest avancerade robotar redan förbrukats – och det kommer ta åratal att ersätta dem. Nu kan USA redan stå inför stora problem om ytterligare en konflikt skulle blossa upp med exempelvis Kina.

Dela artikeln

Under de första veckorna av anfallskriget mot Iran har USA förbrukat en betydande andel av sina precisionsvapen.

En analys från tankesmedjan CSIS visar att minst 45 procent av lagret av precisionsmissiler har använts. För luftförsvarssystemen är siffrorna ännu högre – omkring hälften av både THAAD- och Patriot-robotarna uppges redan vara förbrukade.

Iran har haft som medveten strategi att låta USA och Israel skjuta ner billiga drönare och missiler med betydligt dyrare mottagarrobotar och på så sätt nöta ut lagret och skapa stora kostnader för amerikanerna.

Även andra vapentyper har minskat kraftigt. Omkring 30 procent av Tomahawk-robotarna och drygt 20 procent av vissa långdistansrobotar har gått åt, enligt samma analys.

Bedömare varnar nu för att situationen redan kan få allvarliga konsekvenser om en ny konflikt skulle bryta ut inom de närmaste åren – inte minst mot Kina.

– De höga förbrukningsnivåerna av ammunition har skapat ett fönster av ökad sårbarhet i västra Stilla havet, säger Mark Cancian, tidigare överste i USA:s marinkår och medförfattare till rapporten.

– Det kommer att ta ett till fyra år att fylla på lagren och flera år därefter att bygga upp dem till den nivå som krävs, noterar han vidare.

Samtidigt tonar Pentagon ned riskerna.

– Militären har allt som behövs för att genomföra operationer vid den tid och plats som presidenten väljer, uppger Pentagons talesperson Sean Parnell för CNN.

Nyheter från förstasidan

Toppdiplomaten Per Örnéus åtalas för grova brott

Misstänks för grov obehörig befattning med hemlig uppgift. Förvarade topphemliga försvarsdokument hemma och i fritidshuset, enligt åtalet. 

Ekonominyheter

Allt fler företag satsar på dyrare och sämre

"Moderniserar" villkoren för att tjäna mer.. Populära abonnemang försämras, blir dyrare och krånglas till. 

07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord

