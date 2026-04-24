Efter 40 dagars krig: USA har förbrukat nära halva sitt missillager

Under de första veckorna av anfallskriget mot Iran har USA förbrukat en betydande andel av sina precisionsvapen.

En analys från tankesmedjan CSIS visar att minst 45 procent av lagret av precisionsmissiler har använts. För luftförsvarssystemen är siffrorna ännu högre – omkring hälften av både THAAD- och Patriot-robotarna uppges redan vara förbrukade.

Iran har haft som medveten strategi att låta USA och Israel skjuta ner billiga drönare och missiler med betydligt dyrare mottagarrobotar och på så sätt nöta ut lagret och skapa stora kostnader för amerikanerna.

Även andra vapentyper har minskat kraftigt. Omkring 30 procent av Tomahawk-robotarna och drygt 20 procent av vissa långdistansrobotar har gått åt, enligt samma analys.

Bedömare varnar nu för att situationen redan kan få allvarliga konsekvenser om en ny konflikt skulle bryta ut inom de närmaste åren – inte minst mot Kina.

– De höga förbrukningsnivåerna av ammunition har skapat ett fönster av ökad sårbarhet i västra Stilla havet, säger Mark Cancian, tidigare överste i USA:s marinkår och medförfattare till rapporten.

– Det kommer att ta ett till fyra år att fylla på lagren och flera år därefter att bygga upp dem till den nivå som krävs, noterar han vidare.

Samtidigt tonar Pentagon ned riskerna.

– Militären har allt som behövs för att genomföra operationer vid den tid och plats som presidenten väljer, uppger Pentagons talesperson Sean Parnell för CNN.