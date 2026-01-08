Efter rasistskandalen: Jenny Strömstedt har stuckit till Australien

Bakgrunden är en omtalad nyårsvideo från Thailand där det vanligtvis starkt politiskt korrekta kändisparet Jenny och Niklas Strömstedt medverkar tillsammans med vänner.

I filmen imiteras thailändsk brytning och olika stereotypa attribut används, något som av många kritiseras för att vara rasistiskt. Klippet togs bort när kritiken växte, men hann få stor spridning i sociala medier, rapporterar Stoppa Pressarna.

En av de skarpaste kritikerna var Expo-grundaren och rasforskaren Tobias Hübinette, som har koreanskt ursprung. På Instagram publicerade han ett långt inlägg där han analyserade videon och kopplade den till vad han beskriver som "gulinghumor" – ett fenomen som enligt honom bygger på språkliga och kroppsliga stereotyper av asiater och som ska ha en lång tradition i svensk populärkultur.

"Igår lade jag ut jag nedanstående inlägg på mitt Instagram-konto som hittills har registrerat över 150 000 visningar", skriver Tobias Hübinette på sin blogg.

Både Niklas och Jenny Strömstedt skrev personliga svar på Hübinettes inlägg och bad om ursäkt till Expo-grundaren.

Niklas Strömstedt är bland annat känd för en låt som heter Lyckolandet och som handlar om att man ska säga "nej" till Sverigedemokraterna, Fria Tider med mera.

I inlägget argumenterade Hübinettes för att sådana skämt, även när de presenteras som harmlösa, bidrar till att normalisera rasistiska föreställningar. Inlägget ledde till en livlig debatt i kommentarsfältet, där både stöd och kritik framfördes.

När programmet drog i gång igen efter helgerna var Jenny Strömstedt inte på plats i studion. I stället är hon på resa på andra sidan jordklotet – något hon själv beskriver som privat men som sammanfaller i tid med den uppmärksammade rasistskandalen kring henne och maken Niklas Strömstedt.

På Instagram har hon delat klipp från TV4:s officiella konton och kommenterat sin frånvaro utan att nämna kritiken mot nyårsvideon.

"Jag ska bara hänga med bonusbarn och ny underbar bebis i Australien först men det här begåvade gänget kan ni hänga med redan nu", skriver Jenny Strömstedt.

I ett annat inlägg fortsätter hon:

"Ska gosa klart med två bonusbarn och en bonusson som vi inte träffat på flera år pga bor på andra sidan jorden. Sen ansluter jag till det hel begåvade gänget som ni kan se redan nu i rutan."

