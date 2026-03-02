En av fyra amerikaner stöttar kriget

Endast 27 procent av de tillfrågade i den färska undersökningen från Reuters/Ipsos säger att de stödjer USA:s militära kampanj mot Iran.

Samtidigt motsätter sig 43 procent anfallskriget, medan 29 procent är osäkra.

Mätningen genomfördes under helgen bland cirka 1.300 vuxna amerikaner.

Totalt 56 procent – däribland en av fyra republikaner – anser att president Donald Trump är "för villig att använda militär styrka" för att främja amerikanska intressen.

USA och Israel inledde omfattande flyganfall mot Iran i lördags. Irans högste ledare ayatolla Ali Khamenei samt flera andra högt uppsatta företrädare dödades. Iran svarade därefter med attacker mot Israel och flera Gulfstater där USA har militärbaser, och kriget eskalerar nu i regionen.

Bland republikanska väljare uppger 55 procent att de stödjer angreppen. 42 procent säger dock att de skulle vara mindre benägna att stödja kampanjen om amerikanska soldater dödas eller skadas. Mätningen avslutades innan Pentagon bekräftade att tre amerikanska soldater dödats och flera skadats. Dödssiffran har senare ökat till fyra.

45 procent uppger dessutom att de skulle vara mindre benägna att stödja insatsen om bensin- eller oljepriserna stiger. De globala oljepriserna steg på måndagen med upp till 13 procent. Oron gäller tanktrafiken genom Hormuzsundet mellan Iran och Oman, en farled som står för omkring 20 procent av världens olje- och gastransporter.