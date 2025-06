Elon Musk ångrar inlägg om Trump: "Gick för långt"

Det var förra veckan som ett infekterat ordkrig bröt ut på X mellan Musk och Trump, sedan Musk kallat presidentens nya skatte- och utgiftspaket för en ”avskyvärd styggelse”.

Paketet, som går under namnet One Big Beautiful Bill, är ett centralt initiativ från Vita huset och har mött hårt motstånd från både demokrater och vissa delar av näringslivet.

Musk gick ännu längre i ett senare inlägg där han hävdade att Trump förekommer i utredningen kring den den ökände sexbrottslingen Jeffrey Epstein – och att det är därför myndigheterna dröjer med att offentliggöra dokumenten som utlovat.

Inlägget raderades under helgen – liksom flera andra där presidenten anklagades för olika typer av oegentligheter.

I regret some of my posts about President @realDonaldTrump last week. They went too far.

— Elon Musk (@elonmusk) June 11, 2025