"Vill du se USA gå under? Varför?" frågar Errol Musk CNN:s reporter.

Elon Musks pappa: USA går under när vita blir i minoritet

Publicerad 14 november 2025 kl 15.32

Utrikes. Elon Musks far, affärsmannen Errol Musk, varnar för att USA är "fördömt" – han ser ingen framtid för landet när vita amerikaner snart inte längre är i majoritet.
– Vill du tillbaka till djungeln? frågar han en vänsterjournalist på CNN.

I MisinfoNation: White Genocide intervjuas Errol Musk av CNN:s Donie O’Sullivan.

Dokumentären handlar om anklagelsen om att det pågår ett folkmord på vita på sydafrikanska bönder, en anklagelse som bland andra Elon Musk och USA:s president Donald Trump kommit med under året.

O’Sullivan tar upp nya befolkningsprognoser för USA, där den vita delen av befolkningen väntas bli minoritet inom ungefär 20 år. Enligt de siffror som lyfts fram i programmet kan olika minoriteter då tillsammans utgöra 51 procent av befolkningen, varav 24,6 procent latinamerikaner, 13,1 procent svarta och 7,9 procent asiater.

– USA kommer inom 20 år för första gången i historien att vara ett land där vita är i minoritet, säger O’Sullivan triumfatoriskt i programmet.

Errol Musk reagerar kraftigt på uppgiften.

– Det kommer att bli en väldigt, väldigt dålig sak, säger han och fortsätter med att gå till angrepp mot intervjuaren.

– Vill du se USA gå under? Varför? Gillar du inte bilar eller elbilar? Gillar du inte teknik? Eller vad är det? frågar han, innan han i nästa andetag utbrister:

– Vill du tillbaka till djungeln?

I intervjun försvarar Musk även apartheidtiden i Sydafrika. Han hävdar att han inte såg någon systematisk förföljelse av den svarta befolkningen.

– Nej! Hur förtrycker man? Vi gav dem arbete, vi gav dem mat. De växte från en liten grupp till en enorm grupp. Det är inget förtryck, det är att ge dem mat. Man börjar inte på 800.000 och blir 50 miljoner om man inte får mat. Vi gav dem mat, för tusan. Nu får det räcka med det här tramset, säger han.

O’Sullivan invänder att den svarta befolkningen ”var så förtryckt under apartheid” och frågar hur Musk kan ha missat det. När 79-åringen upprepar att han aldrig såg något förtryck svarar reportern:

– Nej, för att du är vit.

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.