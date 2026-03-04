USA: Det är inget krig – det är en militär specialoperation

Mike Johnson, talman i USA:s representanthus, hävdar i ett färskt utspel att det är Iran som har förklarat krig mot USA – genom att iranierna nu försvarar sig efter att USA startat kriget.

– Iran har attackerat tre av våra ambassader, okej? Det är suveräna territorier. Iran har förklarat krig mot oss, förklarar talmannen under en pressträff på onsdagen.

I nästa andetag fastslår Johnson, otroligt nog, att USA inte befinner sig i krig.

– Vi är inte i krig just nu. Vi är fyra dagar in i ett mycket specifikt, tydligt uppdrag, en operation, Operation Epic Fury.

NOW - Speaker Johnson: "They [Iran] have declared war on us. I don't believe in the semantics... We're not at war right now. We're four days in to a very specific, clear mission, an operation, Operation Epic Fury." pic.twitter.com/v3lDyHQ6xU — Disclose.tv (@disclosetv) March 4, 2026

Många politiker i Washington tycks ha svårt att bestämma sig för huruvida kriget ska kallas för krig eller inte.

Diskussionen för tankarna till hur det låtit i Ryssland, som efter invasionen av Ukraina förbjöd att man kallade Ukrainakriget för krig – kriget skulle i stället kallas för "militär specialoperation".

Beskedet från Vita huset i officiella dokument är tydligt: det rör sig om "en omfattande stridsoperation" snarare än ett krig.

Ett inslag från CNN demonstrerar hur vitt skilda besked kommer från Trumpadministrationen och republikanska politiker om kriget.

I ett montage klipps uttalanden från Donald Trump och flera ledande republikaner ihop – med motstridiga besked om huruvida USA befinner sig i krig eller inte.

I klippet hörs presidenten själv tala om riskerna i konflikten och använda sig av begreppet "krig".

– Vi kan få förluster. Det händer ofta i krig, säger Trump.

Samtidigt tonar andra republikanska politiker ner att situationen faktiskt skulle vara ett krig.

– Det kanske inte tekniskt sett är ett krig, säger senatorn och Israel-aktivisten Lindsey Graham i inslaget.

Även senatorn Markwayne Mullin hävdar att USA formellt sett inte befinner sig i krig.

– Det här är inget krig. Vi har inte förklarat krig, säger han.

USA:s försvarsminister Pete Hegseth – som bytte namn på försvarsdepartementet till "krigsdepartementet" – använder däremot tydliga krigstermer när han talar om konflikten.

– Vi startade inte det här kriget, men under president Trump avslutar vi det.

– Krig är helvete och kommer alltid att vara det.