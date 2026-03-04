© X/Skärmavbild
"Vi är inte i krig just nu", meddelar talmannen Mike Johnson under onsdagen.

USA: Det är inget krig – det är en militär specialoperation

4 mars 2026

Utrikes. Bomberna faller permanent över stora delar av Mellanöstern efter att USA och Israel inlett sitt anfallskrig mot Iran. Men enligt Washington rör det sig inte om ett krig – utan om en speciell "militär stridsoperation".

Mike Johnson, talman i USA:s representanthus, hävdar i ett färskt utspel att det är Iran som har förklarat krig mot USA – genom att iranierna nu försvarar sig efter att USA startat kriget.

– Iran har attackerat tre av våra ambassader, okej? Det är suveräna territorier. Iran har förklarat krig mot oss, förklarar talmannen under en pressträff på onsdagen.

I nästa andetag fastslår Johnson, otroligt nog, att USA inte befinner sig i krig.

– Vi är inte i krig just nu. Vi är fyra dagar in i ett mycket specifikt, tydligt uppdrag, en operation, Operation Epic Fury.

Många politiker i Washington tycks ha svårt att bestämma sig för huruvida kriget ska kallas för krig eller inte.

Diskussionen för tankarna till hur det låtit i Ryssland, som efter invasionen av Ukraina förbjöd att man kallade Ukrainakriget för krig – kriget skulle i stället kallas för "militär specialoperation".

Beskedet från Vita huset i officiella dokument är tydligt: det rör sig om "en omfattande stridsoperation" snarare än ett krig.

Ett inslag från CNN demonstrerar hur vitt skilda besked kommer från Trumpadministrationen och republikanska politiker om kriget.

I ett montage klipps uttalanden från Donald Trump och flera ledande republikaner ihop – med motstridiga besked om huruvida USA befinner sig i krig eller inte.

I klippet hörs presidenten själv tala om riskerna i konflikten och använda sig av begreppet "krig".

– Vi kan få förluster. Det händer ofta i krig, säger Trump.

Samtidigt tonar andra republikanska politiker ner att situationen faktiskt skulle vara ett krig.

– Det kanske inte tekniskt sett är ett krig, säger senatorn och Israel-aktivisten Lindsey Graham i inslaget.

Även senatorn Markwayne Mullin hävdar att USA formellt sett inte befinner sig i krig.

– Det här är inget krig. Vi har inte förklarat krig, säger han.

USA:s försvarsminister Pete Hegseth – som bytte namn på försvarsdepartementet till "krigsdepartementet" – använder däremot tydliga krigstermer när han talar om konflikten.

– Vi startade inte det här kriget, men under president Trump avslutar vi det.

– Krig är helvete och kommer alltid att vara det.

