Kuwait råkade skjuta ner tre amerikanska stridsplan

Händelsen inträffade klockan 23.03 östkusttid den 1 mars. De tre planen av typen F-15E Strike Eagle deltog i det nya amerikanska anfallskriget mot Iran när de gick ner över Kuwait.

USA:s centralkommando, USCENTCOM, uppger i ett uttalande att planen "av misstag sköts ner av kuwaitiskt luftförsvar" efter att ha uppfattats som ett hot.

Under pågående strider – där iranska flygplan, ballistiska robotar och drönare deltog – träffades de amerikanska planen av misstag av kuwaitiskt luftförsvar, enligt pressmeddelandet.

Samtliga sex besättningsmän kunde skjuta ut sig och har undsatts. De uppges vara i stabilt tillstånd.

Kuwait har bekräftat incidenten. Orsaken till händelsen utreds och ytterligare information ska lämnas när mer är känt, meddelar USA:s militär.