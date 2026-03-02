© Skärmavbild
 

Kuwait råkade skjuta ner tre amerikanska stridsplan

Publicerad 2 mars 2026 kl 13.08

Utrikes. Tre amerikanska stridsflygplan har skjutits ner i Kuwait. Enligt USA:s militär rörde det sig om vådaskott från kuwaitiskt luftförsvar.

Dela artikeln

Händelsen inträffade klockan 23.03 östkusttid den 1 mars. De tre planen av typen F-15E Strike Eagle deltog i det nya amerikanska anfallskriget mot Iran när de gick ner över Kuwait.

USA:s centralkommando, USCENTCOM, uppger i ett uttalande att planen "av misstag sköts ner av kuwaitiskt luftförsvar" efter att ha uppfattats som ett hot.

Under pågående strider – där iranska flygplan, ballistiska robotar och drönare deltog – träffades de amerikanska planen av misstag av kuwaitiskt luftförsvar, enligt pressmeddelandet.

Samtliga sex besättningsmän kunde skjuta ut sig och har undsatts. De uppges vara i stabilt tillstånd.

Kuwait har bekräftat incidenten. Orsaken till händelsen utreds och ytterligare information ska lämnas när mer är känt, meddelar USA:s militär.

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 88478635

Varnish cache server

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 88478636

Varnish cache server

Nyheter från förstasidan

Bara 600 väntas få återvandringsbidrag

Migrationsverkets prognos baseras på ansökningarna hittills. Beräknas kosta hundratals miljoner om året.0 

Ekonominyheter

"Markant" lyft för bostadspriserna

Både bostadsrätter och villor ökade med 1,6 procent i februari.. "Det våras för bostadspriserna."0 

07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.