Epstein gömde datorer och foton i förråd runt om i USA

Enligt uppgifter som The Telegraph tagit del av hade Epstein minst sex olika förråd, vissa redan från 2003.

Betalningarna för enheterna fortsatte fram till 2019, året då han avled genom "självmord" i häktet.

Material från Epsteins bostäder flyttades till förvaringsutrymmena, bland annat datorer och cd-skivor från hans privata ö Little Saint James i Karibien.

Dokument från husrannsakningar som ingick i det stora dokumentpaket om cirka tre miljoner handlingar som USA:s justitiedepartement offentliggjort visar samtidigt att myndigheterna möjligen aldrig genomsökte förråden. Där kan det enligt uppgifterna finnas tidigare okända bevis i sexhandelsutredningen.

Mejl visar att Epstein anlitade privatdetektiver för att flytta material från sitt hem innan husrannsakningar kunde genomföras. Kreditkortsutdrag visar regelbundna betalningar till flera anläggningar, bland annat nära hans bostad i Palm Beach.

I augusti 2009, en månad efter att han släppts från fängelse efter en dom för sexbrott mot barn, fick Epstein ett mejl från privatutredaren Bill Riley.

"Under helgen fick jag veta att målsägandens ombud försöker få de datorer och handlingar från mig som jag tog från Jeffs hus före husrannsakan", skrev Riley.

"Jag har dem inlåsta i förråd och vill veta vad jag ska göra med dem. De behövs inte längre i brottmålet, antar jag. Är det möjligt att ge er dessa föremål för genomgång och förvaring eller ge dem till Darren Indyke eller tillbaka till Jeff, etc.?"

I mejlet uppgavs även att hårddiskarna hade kopierats, eller "klonats", men vad som hände med kopiorna är oklart.

Ytterligare mejl visar att Epstein ska ha instruerat privatdetektiver att avlägsna datorer från hans bostad i Florida efter att han enligt uppgift varnats om en kommande polisrazzia under mitten av 00-talet.

FBI har inte svarat på frågor om huruvida förråden någonsin genomsöktes.