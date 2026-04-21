Familjens övervakningskameror fångade stora delar av händelseförloppet.

Skräcken när svensk villafamilj skenavrättas av invandrargäng

Publicerad 21 april 2026 kl 17.22

Inrikes. En villaidyll i norra Uppland förvandlades till en mardröm när en maskerad invandrarliga bröt sig in. Familjen bands, misshandlades och hotades till livet – men räddades i sista stund av mannens far och bror som skrämde i väg gärningsmännen. I samband med flykten träffades en av rånarna av ett skott.

Fyra män – invandrare från Afrika, arabvärlden och Asien – döms till sex års fängelse vardera efter det brutala rånet i Tobo utanför Tierp i höstas.

Sent på kvällen slog den maskerade ligan till mot familjens bostad. De tog sig in beväpnade med yxa, kniv och en pistolattrapp.

Inomhus bands familjemedlemmarna med buntband och fick silvertejp över munnarna.

Under lång tid hölls de fast medan de utsattes för slag och sparkar. Samtidigt riktades dödshot mot dem och två personer utsattes för så kallade skenavrättningar.

Gärningsmännen pressade offren att föra över kryptovaluta till ett värde av omkring 2,5 miljoner kronor.

"Utan min bror och pappa hade jag inte levt"
Efter ungefär en och en halv timme lyckades ett av offren få iväg ett larm via en spelchatt. Kort därefter dök anhöriga upp vid huset.

När brodern och pappan kom fram och ropade utanför huset flydde rånarna från platsen.

I samband med händelsen avlossades ett skott och en av gärningsmännen träffades ytligt i axeln.

– Gärningspersonerna får panik och släpper vapen och hoppar ut från fönsterna. Jag drog fram mitt vapen och sökte av med lampa. Pappa har någon som springer. Dom pekade ut vart några sprang. Vi försökte bara se till att de inte skulle skjuta ihjäl någon, sade mannen senare i polisförhör.

– Utan min bror och pappa hade jag inte levt, konstaterade han vidare.

SVT Nyheter Uppsala har publicerat en video som visar det dramatiska ingripandet.

En omfattande polisinsats inleddes. En misstänkt greps senare samma natt och fler kunde kopplas till rånet, bland annat genom fynd i en övergiven bil.

Totalt fem personer misstänks ha deltagit i rånet. En av dem är fortfarande på fri fot och tros ha lämnat landet.

Utöver de fyra som döms för grovt rån fälls ytterligare två män och en kvinna för att ha hanterat pengarna efteråt.

Nyheter från förstasidan

Avslöjandet: SVT:s succésiffror bygger på undertryckta SD-röster

SR och SVT uppges ha skyhöga förtroendesiffror. Men många av de största kritikerna syns inte i SOM-mätningen.0 

Ekonominyheter

Allt fler företag satsar på dyrare och sämre

"Moderniserar" villkoren för att tjäna mer.. Populära abonnemang försämras, blir dyrare och krånglas till.0 

07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.