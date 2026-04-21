Skräcken när svensk villafamilj skenavrättas av invandrargäng

Fyra män – invandrare från Afrika, arabvärlden och Asien – döms till sex års fängelse vardera efter det brutala rånet i Tobo utanför Tierp i höstas.

Sent på kvällen slog den maskerade ligan till mot familjens bostad. De tog sig in beväpnade med yxa, kniv och en pistolattrapp.

Inomhus bands familjemedlemmarna med buntband och fick silvertejp över munnarna.

Under lång tid hölls de fast medan de utsattes för slag och sparkar. Samtidigt riktades dödshot mot dem och två personer utsattes för så kallade skenavrättningar.

Gärningsmännen pressade offren att föra över kryptovaluta till ett värde av omkring 2,5 miljoner kronor.

"Utan min bror och pappa hade jag inte levt"

Efter ungefär en och en halv timme lyckades ett av offren få iväg ett larm via en spelchatt. Kort därefter dök anhöriga upp vid huset.

När brodern och pappan kom fram och ropade utanför huset flydde rånarna från platsen.

I samband med händelsen avlossades ett skott och en av gärningsmännen träffades ytligt i axeln.

– Gärningspersonerna får panik och släpper vapen och hoppar ut från fönsterna. Jag drog fram mitt vapen och sökte av med lampa. Pappa har någon som springer. Dom pekade ut vart några sprang. Vi försökte bara se till att de inte skulle skjuta ihjäl någon, sade mannen senare i polisförhör.

– Utan min bror och pappa hade jag inte levt, konstaterade han vidare.

SVT Nyheter Uppsala har publicerat en video som visar det dramatiska ingripandet.

En omfattande polisinsats inleddes. En misstänkt greps senare samma natt och fler kunde kopplas till rånet, bland annat genom fynd i en övergiven bil.

Totalt fem personer misstänks ha deltagit i rånet. En av dem är fortfarande på fri fot och tros ha lämnat landet.

Utöver de fyra som döms för grovt rån fälls ytterligare två män och en kvinna för att ha hanterat pengarna efteråt.