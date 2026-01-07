© JäMy
Eskalerad vuxenmobbning på feministmyndighet

Publicerad 7 januari 2026 kl 20.13

Inrikes. Arbetsmiljökaoset på den nästan helt kvinnodominerade Jämställdhets­myndigheten fortsätter – trots alla larm om vuxenmobbning och trakasserier ända sedan myndigheten startade 2018.

Jämställdhets­myndigheten grundades 2018 och redan samma år rapporterades om hur arbetsplatsen – vars medarbetare till 85 procent består av kvinnor – genomsyrades av mobbning och trakasserier.

Nu skriver Göteborgs-Posten att myndighetens arbetsmiljö har försämrats ytterligare under det senaste året.

Stressen ökar, förtroendet för ledningen minskar och flera anställda uppger att diskriminering och kränkande särbehandling förekommer. Det framgår av myndighetens senaste medarbetar­undersökning.

När Lise Tamm tillträdde som generaldirektör för knappt ett år sedan var uppdraget att få ordning på en hårt kritiserad arbetsplats. I stället visar höstens enkät att problemen blivit fler.

– Det är alarmerande, säger Lise Tamm till Göteborgs-Posten.

Enligt undersökningen upplever anställda både högre stress och lägre tillit till ledningen än tidigare. Därutöver uppger flera medarbetare att det förekommer diskriminering kopplad till kön och ålder, liksom kränkande särbehandling.

Lise Tamm pekar på att undersökningen genomfördes under en pågående omorganisation och samtidigt som interna konflikter pågick.

– Jag har förändrat väldigt mycket, men den interna kommunikationen har inte nått ut till medarbetarna, säger hon och tillägger att myndigheten inte varit tillräckligt transparent.

Från fackligt håll finns en annan bild. Yvonne Karlsson, facklig företrädare för Saco-S, menar att ledningen underskattar allvaret.

– Vi behöver agera här och nu. Vi kan inte ens göra handlingsplaner på avdelningsnivå, för att vi vet inte hur avdelningarna ser ut i januari, säger hon till GP.

Jämställdhetsmyndigheten har omkring 130 anställda och har sedan starten 2018 varit politiskt omstridd. Verksamheten har av kritiker utmålats som en skattefinansierad vänsterextrem lekstuga.

SD, KD och M lovade att lägga ned myndigheten om de blev valda – men fördubblade den istället efter att faktiskt ha blivit valda 2022.

