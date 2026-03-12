Åtalas för att ha kopplat förnedringsvåld till "män från muslimska länder"

Bakgrunden är en debattartikel som publicerades den 21 januari av Aftonbladets politiske chefredaktör Anders Lindberg.

Texten handlade om påstått hat mot muslimer och väckte snabbt starka reaktioner i kommentarsfältet. Diskussionen blev så omfattande att tidningen till slut stängde kommentarsfunktionen, något som Fria Tider rapporterade om då.

På Facebooksidan förklarades beslutet med orden:

"Vi är utsatta för omfattande spam av rasister och det är tyvärr inte möjligt för oss att moderera mängden kommentarer."

En av de personer som kommenterade artikeln var den nu åtalade 58-åringen från Värmland. I sitt inlägg tog han upp våldtäkter mot svenska kvinnor och hänvisade till "män från muslimska länder", rapporterar Samnytt.

Kommentaren uppmärksammades av Tomas Åberg, tidigare känd från organisationen Näthatsgranskaren. Han gjorde en polisanmälan där även ytterligare 18 kommentarer från samma diskussion togs upp.

I början av mars delgavs mannen misstanke om brott. Under polisförhör nekade han till anklagelserna.

Enligt 58-åringen handlade hans kommentar inte om muslimer som grupp, utan om män från vissa länder och de värderingar han anser finns där, bland annat kvinnoförtryck och hedersnormer.

Åklagaren delar inte den tolkningen. Kammaråklagare Sofie Derke menar att formuleringen i praktiken riktar sig mot en religiös grupp.

– Jag tycker inte att det här uttalandet som har skrivits är acceptabelt, säger hon till Samnytt.

En komplikation i utredningen är att Aftonbladets ursprungliga Facebooktråd togs bort innan polisens IT-tekniker hann säkra den. I stället bygger bevisningen på skärmdumpar som Tomas Åberg lämnat in. Han väntas också höras som vittne när fallet tas upp i domstol, skriver Samnytt.