"Väldigt bra": SD hyllar Orbans valförlust

Jimmie Åkesson är i ett inlägg på Facebook tydlig med att han "välkomnar maktskiftet" i Ungern.

"Ungern har gått till val och valt väst framför öst. Europa framför Ryssland. Det är bra", skriver han och fortsätter:

"Jag välkomnar också maktskiftet, inte minst för att det i en orolig tid är bra för sammanhållningen i vår del av världen. Valresultatet i Ungern ingjuter hopp för alla vänner av Ukraina och alla som vill se ett konstruktivt EU-samarbete utan att lägga sig platt för Bryssel."

Även SD-toppen Mattias Karlsson uttrycker lättnad över att krigsfinansieringen via Bryssel nu kan säkras. Det är "väldigt bra", konstaterar han.

"Väldigt bra om Ungern nu kan få en regering som förstår värdet av europeisk enighet mot den ryska aggressorn och andra stormakter som hotar europeiska suveräna staters territoriella integritet", skriver Karlsson på X.

Statsminister Ulf Kristersson (M) skriver samtidigt i en skriftlig gratulation att han ser fram emot ett "nära samarbete" med valvinnaren Péter Magyar.

"Detta innebär ett nytt kapitel i Ungerns historia", skriver Kristersson.