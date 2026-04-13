© Pressbild, Facebook
 

"Väldigt bra": SD hyllar Orbans valförlust

Publicerad 13 april 2026 kl 10.57

Utrikes. Beskedet att Viktor Orban besegrats av den EU-vänliga oppositionen i Ungern firas av liberala medier och politiker. Även Sverigedemokraterna hyllar valresultatet – och noterar att EU-finansieringen av fortsatt krig i Ukraina nu underlättas.

Dela artikeln

Jimmie Åkesson är i ett inlägg på Facebook tydlig med att han "välkomnar maktskiftet" i Ungern.

"Ungern har gått till val och valt väst framför öst. Europa framför Ryssland. Det är bra", skriver han och fortsätter:

"Jag välkomnar också maktskiftet, inte minst för att det i en orolig tid är bra för sammanhållningen i vår del av världen. Valresultatet i Ungern ingjuter hopp för alla vänner av Ukraina och alla som vill se ett konstruktivt EU-samarbete utan att lägga sig platt för Bryssel."

Även SD-toppen Mattias Karlsson uttrycker lättnad över att krigsfinansieringen via Bryssel nu kan säkras. Det är "väldigt bra", konstaterar han.

"Väldigt bra om Ungern nu kan få en regering som förstår värdet av europeisk enighet mot den ryska aggressorn och andra stormakter som hotar europeiska suveräna staters territoriella integritet", skriver Karlsson på X.

Statsminister Ulf Kristersson (M) skriver samtidigt i en skriftlig gratulation att han ser fram emot ett "nära samarbete" med valvinnaren Péter Magyar.

"Detta innebär ett nytt kapitel i Ungerns historia", skriver Kristersson.

Nyheter från förstasidan

Estland: Tänker inte kaxa med ryska skuggflottan

Estniska marinen: "Risken för militär eskalation är helt enkelt för hög". Samtidigt fortsätter Sverige borda ryska fartyg för fulla muggar.0 

Ekonominyheter

Stockholmsbörsen rusar – med över 4 procent

Vapenvilan ger glädjeyra på marknaden.. Men stora frågetecken finns kring uppgörelsen med Iran.0 

07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.