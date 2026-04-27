Ett års fängelse för hemtjänstman som torterade de äldre

En 22-årig syrier som tidigare varit anställd inom hemtjänsten i Örebro döms nu till ett års fängelse efter att ha utsatt äldre för kränkningar i sitt arbete.

Den dömde, Abdulrahman Al Khleef Almasalmeh, har enligt domen gjort sig skyldig till en rad brott mot äldre svenskar han haft ansvar för inom hemtjänsten.

Fallet uppdagades när polis i en annan utredning fick fram filmer som ledde vidare till mannen. I materialet förekommer klipp där äldre filmas utan samtycke medan de förnedras.

– Du ser ut som en apa!, säger Almasalmeh på arabiska till en äldre kvinna i ett av klippen.

– Ät skit! Hora! fortsätter han.

Totalt åtalades Almasalmeh för 44 brott mot 13 personer. Tingsrätten fäller honom för 36 fall av kränkande fotografering och sju fall av ofredande.

Påföljden blir fängelse i ett år samt skadestånd.

Torterades med "Allahu akbar"

Flera av de drabbade är i mycket hög ålder och i vissa fall dementa. Två av dem avled under utredningens gång.

Ett klipp visar en äldre man som sitter i köket med hörlurar på. Abdulrahman Al Khleef Almasalmeh använder en mikrofon kopplad till hörlurarna.

– Allahu akbar! skriker han om och om igen in i mikrofonen, och ljudet går rakt in i öronen på den äldre mannen.

I ytterligare ett fall duschas en äldre man med iskallt vatten efter att ha fått höra att han är en "son till en hora".

– Jag svär vid Allah att jag ska låta dig frysa!, hörs Almasalmeh säga till åldringen.

Fick jobba kvar ändå

Almasalmeh är sedan tidigare bland annat dömd för att ha tillsammans med andra araber ha förnedrat, pistolhotat och brutalt misshandlat svenska Epa-ungdomar i Värmland.

Trots det fick han alltså jobb på hemtjänsten inom Örebro – som dessutom lät honom fortsätta även efter att den nu aktuella polisinledningen inletts.

Trots att misstankarna varit kända under en period fick 22-åringen den andra januari i år återgå till arbetet efter en kortare avstängning. Detta samtidigt som polisen utredde honom för brotten ovan.

– Eftersom vi inte vet mer om utredningen så kan vi inte stänga av han mer än en månad, konstaterade den ansvariga enhetschefen hos Örebro kommun, Maid Prnjavorac, i förhör.