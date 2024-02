Ett av tio lodjur ska skjutas – trots fridlysning

– Att tillåta en omfattande licensjakt på detta hotade och fridlysta rovdjur är oacceptabelt. Lodjuret är älskat av svenska folket och att detta vackra och skygga djur jagas överhuvudtaget är något som upprör många människor, säger Isak Isaksson, biolog på Naturskyddsföreningen.

I år kommer 143 lodjur att få skjutas över hela landet, vilket motsvarar 10 procent av alla lodjur i Sverige. Det är fler än antalet får som dödades i lodjursangrepp 2022. Att minska skadorna på tamboskap som exempelvis får är det huvudsakliga motivet till jakten i södra Sverige – men skadorna på får är mycket små. Av Sveriges totalt 500.000 får dödades 129 av lodjur år 2022, enligt den senast tillgängliga statistiken från SLU Viltskadecenter. Det är mindre än 0,03 procent av alla får.

Bakom jakten på lodjur finns en konflikt med jaktintressen. Lodjuren jagar de rådjur och hjortar som jägarkåren också vill jaga.

Jakten pågår mitt under parningstiden. Lodjursungarna från fjolåret går fortfarande med honorna under denna period så risken finns att även de skjuts. Förra året sköts 41 fjolårsungar under licensjakten.

– Lodjur har en viktig funktion i ekosystemet, men den svenska populationen är hotad, liten och sårbar. Jakten gör det svårare för arten att nå en livskraftig nivå. I den mån lodjuren ställer till med allvarlig skada menar vi att skyddsjakt är en bättre metod. Men förebyggande åtgärder, som till exempel elstängsel, är alltid bättre än jakt, säger Isak Isaksson i ett utskick.

Naturvårdsverket har delegerat rätten att besluta om licensjakt till länsstyrelserna som i år beslutat om jakt på totalt 143 lodjur. Licensjakten på lodjur pågår 1–31 mars i södra Sverige och 1 mars–15 april i norra Sverige.