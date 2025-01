EU-krav: Glidarjobb i bolagsstyrelser ska kvoteras

Direktivet väntas leda till svårigheter att rekrytera erfarna ledamöter för företagen överlag, men extra allvarligt är läget i feministiska länder där stora mängder högavlönade chefsjobb ofta har skapats för kvinnor inom offentlig sektor och andelen kvinnor med erfarenhet av att driva företag därför är lägre än i andra EU-länder.

Mest extremt är läget i Sverige där bara 20 procent av småföretagen med anställda drivs av kvinnor, vilket är sämst i EU. Svenska företag kommer därför att få svårare än andra att uppfylla direktivets krav, i alla fall om bolagsstyrelsen ska bestå av personer med erfarenhet av att driva företag.

Några åtgärder för att kvotera in kvinnor i småföretagarnas värld har dock inte annonserats av kommissionen, utan det är de lukrativa styrelseposterna i börsbolagen som direktivet gäller.

Direktivet kräver att stora börsnoterade företag kvoterar in minst 40 procent kvinnor på sina arbetsbefriade styrelseposter, de så kallade glidarjobben eller passiva posterna.

När det gäller aktiva styrelseledamöter, alltså ledamöter som har arbetsuppgifter i bolaget, finns det inget krav på en viss andel kvinnor.

Listed companies across the EU now have 18 months to make the rules a reality.



These rules aim to unlock the potential of women to drive growth and innovation, bringing more balance to listed companies’ boards across the EU.

— European Commission (@EU_Commission) January 3, 2025