Experterna varnar: Så snabbt kan Irankriget bli ett kärnvapenkrig

– Israel skulle inte göra det. Israel skulle aldrig göra det.

Så löd Donald Trumps svar när han i måndags fick en fråga om Israel skulle kunna tänkas använda kärnvapen mot Iran ifall kriget drar ut på tiden.

Bakgrunden till utspelet var att Trumps egen AI-rådgivare David Sacks i en intervju sagt att han bekymrar sig för att "Israel trappar upp kriget genom att överväga att använda kärnvapen".

När kriget nu pågått i nästan tre veckor finns ännu inget som tyder på att någon fred eller vapenvila är på gång. Tvärtom har Iran förklarat att man – på grund av USA:s beteende i de diplomatiska förhandlingarna – inte kommer gå med på att förhandla om vapenvila.

I stället kräver Teheran nu att USA helt ska lämna Mellanöstern och ersätta Iran för skadorna som de tusentals bomberna orsakat. Samtidigt är Hormuzsundet fortsatt stängt och oljepriserna fortsätter att öka – utan någon lösning i sikte.

Daniel L Davis är en pensionerad amerikansk överstelöjtnant, analytiker och visselblåsare som är känd för att inifrån Pentagon ha slagit larm om att kriget i Afghanistan var en katastrof.

I våras valdes han ut av Vita huset till vice chef för det amerikanska underrättelseväsendet, men utnämningen drogs tillbaka när Trump-administrationen upptäckte att han hade en balanserad syn på Israel. I dag har han en Youtube-kanal där hans analyser av det pågående kriget Iran nu får stora mängder tittare.

I en färsk analys konstaterar Davis att det inte alls är osannolikt att kärnvapen kommer att användas i kriget, just med tanke på att det är svårt att se någon lösning på konflikten. Han varnar för följderna om Trump inte drar sig ur kriget.

– Gör han inte det så fortsätter kriget och priserna fortsätter att stiga. Om iranierna står fast vid dessa maximalistiska mål och verkligen driver på för att amerikanerna ska dra sig tillbaka så finns en verklig risk att antingen USA eller Israel kan börja överväga att ta till kärnvapen, säger Daniel Davis.

Han konstaterar att en sådan tanke tidigare hade framstått som absurd.

– Ingen hade tagit den på allvar. Men med de förutsättningar jag just har beskrivit är det en reell möjlighet. Jag vet inte vart det här är på väg, men jag ser inga enkla utvägar för presidenten. Han har försatt sig i en situation där iranierna gör något som jag inte tror att någon i administrationen hade väntat sig – de står emot USA. Och nu säger de: vi står fast, vi har förmågan att uthärda mycket och vi kan hålla ut under lång tid. Kan ni?

Davis fortsätter:

– Vi befinner oss nu i en situation som inte går att vinna och som kan utvecklas mycket illa. Jag ber till Gud att så inte sker. Men just nu, om iranierna fortsätter att spela tufft, kommer vi att få problem.

En annan pensionerad amerikansk officerare som kommenterar kriget är överste Douglas Macgregor, som av Donald Trump utsågs som senior rådgivare åt försvarsministern under Trumps första mandatperiod. I en intervju med Tucker Carlson tvekar han inte på frågan om vilken av parterna i kriget som skulle kunna tänkas använda ett kärnvapen.

– Om ett kärnvapen används kommer det att vara Netanyahu och hans regering, inte vi, säger han.

Macgregor tror inte att Trump själv skulle vidta en sådan åtgärd.

– Jag har träffat och talat med president Trump. Jag tycker om honom personligen, och man kan säga vad man vill om honom, men jag ser inga tecken på att han skulle övertalas till det av Netanyahu. Det gör jag verkligen inte. Jag hoppas att jag inte har fel, men jag ser inte att det skulle ske. Jag ser också få tecken på att ledningen i det militära etablissemanget som helhet skulle ställa upp på det. Man kanske får med sig några. Tyvärr är de flesta av dem från flygvapnet eller marinen, men jag tror inte att de skulle vara särskilt positiva. Jag tror att de skulle fråga: "Är detta verkligen rätt plats, rätt tid och rätt skäl?" säger han.

Israel gör dock helt andra typer av bedömningar, konstaterar Macgregor:

– Israel är annorlunda, som vi har diskuterat. Och ju mer desperata de blir om Iran inte ger efter – och jag ser inga tecken på att de kommer att göra det – desto mer sannolikt är det att det alternativet kan accepteras och användas.

Även Världshälsoorganisationen WHO slår larm om en möjlig kärnkatastrof i Mellanöstern om kriget trappas upp. Topptjänstemän inom WHO följer utvecklingen och varnar för allvarliga risker.

– Värsta tänkbara scenario är en kärnincident, och det är det som oroar oss mest, säger WHO:s regionala chef Hanan Balkhy till Politico.

WHO uppger att man förbereder sig både för attacker mot kärnanläggningar och för ett eventuellt användande av kärnvapen.

– Vi tänker på det och hoppas verkligen att det inte händer.

USA och Israel har genomfört angrepp mot anläggningar i bland annat Fordow, Isfahan och Natanz sedan slutet av februari. Hittills finns dock inga rapporter om radioaktiv spridning i regionen.