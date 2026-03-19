Riksbanken rör inte räntan – varnar för krigets följder

Publicerad 19 mars 2026 kl 10.33

Ekonomi. Riksbanken lämnar styrräntan oförändrad. Samtidigt sänks tillväxtprognosen – och det nya kriget i Mellanöstern pekas ut som en stor osäkerhetsfaktor.

Styrräntan ligger kvar på 1,75 procent. Beskedet var väntat och följer analytikernas prognoser.

Samtidigt justerar Riksbanken ned tillväxtutsikterna för i år. Prognosen sänks från 2,9 till 2,5 procent.

I ett pressmeddelande lyfter myndigheten fram den oroliga omvärldsutvecklingen:

"Kriget i Mellanöstern gör prognosen mycket osäker. Riksbanken följer utvecklingen noga och kommer att anpassa penningpolitiken om inflations- och konjunkturutsikterna kräver det."

Bakgrunden är den senaste tidens kraftiga rörelser på energimarknaderna och i finanssystemet. Irankriget har bidragit till stigande energipriser, högre marknadsräntor och en starkare dollar gentemot kronan.

Samtidigt pekar Riksbanken på att inflationen i Sverige varit oväntat låg i de senaste mätningarna. På kort sikt väntas dock kriget dämpa tillväxten och samtidigt pressa upp inflationen via högre energipriser.

Myndigheten betonar att läget är svårbedömt och att utvecklingen kan ta olika vägar. Om inflationen stiger mer än väntat kan räntan behöva höjas. Om efterfrågan i stället försvagas tydligare kan det bli aktuellt med sänkningar.

"Utöver kriget i Mellanöstern finns det också flera andra risker och utfallsrummet för vad som kan hända framöver är stort. Riksbanken följer utvecklingen noga och kommer att anpassa penningpolitiken om inflations- och konjunkturutsikterna kräver det", skriver Riksbanken.

Sverige var på Grönland för att kriga mot USA

Kristerssons "övning" var inte någon övning. Skulle spränga sönder landningsbanor och försvara ön om USA gick till angrepp. 

Minus 329 procent för AP-fondernas vindkraft

Ännu ett grönt pensionsfiasko.. "Skaftåsen Windfarm" redovisade förlust på 250 miljoner kronor. 

