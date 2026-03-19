Högerväljares förtroende för SVT rasar – alternativmedia får skulden

En ny mätning från SOM-institutet visar att förtroendet för SVT:s innehåll rasar bland väljare som beskriver sig som "klart till höger".

På ett år har andelen i gruppen som uppger att de har stort förtroende för den statliga mediejätten sjunkit från 57 till 46 procent.

År 2010 uppgav 79 procent av völjarna som var "klart till höger".

Därmed faller andelen under 50 procent – för första gången.

I andra väljargrupper ligger förtroendet kvar på ungefär samma nivåer.

Enligt forskaren Ulrika Andersson vid SOM-institutet kan förändringen hänga ihop med förändringar i medielandskapet där alternativmedier kunnat etablera sig.

– De har etablerat sig och blivit mer accepterade, exempelvis genom att de fått mediestöd. Den här gruppen som är klart till höger har hittat hem till sina medier som passar dem. Då får man nog också en mer kritisk bild till de gamla medierna, säger hon till Kulturnyheterna.

SVT:s vd Anne Lagercrantz vill göra gällande att sanningen är mer nyanserad.

– Bilden är faktiskt mer splittrad. Tittar vi på partierna så ökar förtroendet för SVT hos liberaler, står stilla hos moderater och sverigedemokrater, minskar hos kristdemokrater och vänsterpartister, säger hon.

Samtidigt pekar hon på en längre trend.

– Det är ju en trend som vi ser i hela samhället sen ungefär 2010. Där väljare som lutar mer till höger litar mindre på SVT och alla mediehus, och även institutioner som sjukvården, försvaret och hovet. Men det jag är glad för är att vi fortsatt ligger i topp – vi har ett skyhögt förtroende både i svensk och internationell jämförelse, säger Anne Lagercrantz.

Ulrika Andersson lyfter också fram att väljarsammansättningen har förändrats över tid.

– Vi mäter partisympati genom frågan "Vilket parti tycker du bäst om idag?". I gruppen "klart till höger" har andelen som svarar att de gillar SD vuxit sig allt större. Och eftersom SD-sympatisörer är den grupp med klart lägst förtroende för public service och för TV4, så påverkar det också utfallet i gruppen "klart till höger", säger Ulrika Andersson till Kulturnyheterna.