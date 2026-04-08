Expressen vägrade publicera Forssells replik – här är den

Publicerad 8 april 2026 kl 18.42

Media. I ett debattinlägg i Expressen anklagas Tidöregeringen för att "begränsa yttrandefriheten för utländska medborgare som lever i Sverige". Migrationsminister Johan Forssell skickade in en replik till den vänsterliberala tidningen – men fick nobben. Här kan du läsa hela repliken.

Debattartikeln, med rubriken "Regeringen vill ta bort utlänningars rättigheter", publicerades i Expressen Kultur den 17 mars.

I artikeln anklagar Nils Funcke, som beskrivs som "journalist och yttrandefrihetsexpert", regeringen för att nya förslag från regeringen kan begränsa yttrandefriheten för utländska medborgare som bor i Sverige.

Bland annat anmärker han på vandelskravet och att regeringen vill att alla utlänningar som döms till en påföljd strängare än böter ska kunna dömas till utvisning.

Migrationsminister Johan Forssell (M) skriver nu på sociala medier att Funckes text innehåller "rena felaktigheter".

"När jag bad om att få replikera blev Expressens svar nej", fortsätter han.

Här är Johan Forssells replik:

Nils Funcke skriver att regeringens nya krav på vandel – alltså skötsamhet – för uppehållstillstånd, begränsar yttrandefriheten.

Påståendet är helt enkelt inte sant. Regeringen lämnar inget förslag där yttranden i sig kan utgöra bristande vandel. Däremot konstaterar vi det självklara: yttranden kan bekräfta eller förstärka bilden av en persons kopplingar till våldsbejakande eller extremistiska organisationer. Om någon misstänks ha koppling till en terrorgrupp och därtill står på gatan och skriker att gruppen ska erövra världen - ja, då går det knappast att bortse från yttrandet i samband med en hotbedömning.

Snabbt går Nils Funcke vidare till att hävda att målet med regeringens politik är att "utvisa så många som möjligt" – inte direkt en försiktig slutsats.

Regeringens mål har från dag ett varit att skapa en rättvis migrationspolitik. En politik som ger bästa möjliga förutsättningar för alla hederliga människor som kommer till Sverige att bli en del av vår samhällsgemenskap, men som också markerar att den gemenskapen inte är kravlös.

Under lång tid har en överväldigande majoritet av utländska brottslingar – däribland våldtäktsmän – fått stanna i Sverige. För personer som missköter sig, exempelvis genom att bidragsfuska eller genom att utgöra ett hot mot allmän ordning eller säkerhet, har det sällan blivit några kännbara konsekvenser alls.

Det är dessa orättvisor som regeringen tar sikte på när vi nu skärper reglerna för brottsutvisningar och inför nya krav på vandel.

Nils Funcke behöver förstås inte hålla med mig om att den som kommer till Sverige och begår brott eller missköter sig väljer bort en framtid i vårt land.

Men nu kan han åtminstone sluta gissa sig fram till vad som är regeringens mål med migrationspolitiken.

Johan Forssell
Migrationsminister (M)

