© Nasa, Skärmavbild
Apokalyptiska scener utspelade sig i Beirut när Israel inledde sin nya massiva bombkampanj strax efter vapenvilan.

Irans nya besked: "Sundet är stängt" – vapenvilan redan i fara

Publicerad 8 april 2026 kl 17.21

Utrikes. Vapenvilan i Mellanöstern hotas – timmar efter att den tillkännagivits. Israel svarade på överenskommelsen mellan USA och Iran genom att inleda en mycket omfattande bombkampanj mot Libanon – och nu hotar Iran att börja attackera Israel igen som svar. Samtidigt understryker Teheran att sundet inte har öppnats än.

Flera fartyg i Persiska viken har fått meddelanden om att Hormuzsundet ännu inte har öppnats, rapporterar Reuters med hänvisning till iranska nyhetskällor.

"Alla fartyg som försöker resa ut i havet kommer att bli måltavlor och förstöras", lyder meddelandet.

Detta sker kort efter att nattens vapenvila mellan USA och Iran tillkännagivits.

Beskedet var först att även Israels nya krig mot Libanon skulle omfattas av vapenvilan. Men i stället för att upphöra med attackerna lanserade Israel på onsdagen en mycket omfattande bombkampanj mot Libanons huvudstad Beirut.

Irans statliga nyhetsbyrå Fars rapporterar nu att landet förbereder "avskräckande operationer" mot israeliska militära mål efter vad man beskriver som brott mot vapenvilan från Israels sida.

Iranska företrädare varnar för konsekvenser om bombardemanget fortsätter.

– Om denna vapenvila bryts kommer den sionistiska regimen att bära ansvaret, och vi kommer att straffa angriparen, säger en högt uppsatt säkerhetskälla till iranska Press TV.

– Det lugn som uppstod efter den kontrollerade återöppningen av Hormuzsundet kommer snabbt att upphöra, fortsätter källan.

Bakom kulisserna har Irans utrikesminister Abbas Araghchi haft kontakt med Pakistans arméchef Asim Munir, och Israels fortsatta angrepp mot Libanon ska ha diskuterats.

