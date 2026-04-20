Fallenkvist kandiderar för SD

Rebecka Fallenkvist, som är gift med SD:s partisekreterare Mattias Bäckström Johansson, är främst känd som populär tidigare programledare på SD-kanalen Riks.

Hon upphörde att vara ett ansikte utåt för partiet efter mediedrev till en följd av uttalanden hon gjorde under 2022.

I stället förflyttades hon till en undanskymd roll på partiets ekonomiavdelning i riksdagen och gav ut självbiografin "Segerns pris" på eget förlag.

Nu gör Fallenkvist alltså comeback – och ställer upp i valet. Hon kandiderar som namn nummer 19 på Sverigedemokraternas lista till Oskarshamns kommunfullmäktige.

Sverigedemokraterna har i dag elva mandat i Oskarshamns kommunfullmäktige. Maken Mattias Bäckström Johansson själv står på plats tre på samma lista.

Det första stora mediedrevet mot Rebecka Fallenkvist kom under valvakan 2022, då hon utbrast "Helg seger" i direktsändning. Hon anklagades för att ha gjort en anspelning på den nazistiska hälsningen "Hell seger", men själv hävdade hon att det rörde sig om ett språkligt misstag.

Senare samma höst publicerade Fallenkvist en bild på Instagram där hon höll i Anne Franks dagbok och beskrev författarinnan som "sedeslös" och "kåtheten själv". Inlägget publicerades tillsammans med musik av Kanye West, som vid tidpunkten anklagades för antisemitism.