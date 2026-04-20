Fallenkvist kandiderar för SD

Publicerad 20 april 2026 kl 17.59

Inrikes. SD-profilen Rebecka Fallenkvist ställer upp i höstens kommunval efter att ha legat lågt i flera år till följd av mediedrev. Hon har nu fått plats nummer 19 på Sverigedemokraternas lista till Oskarshamns kommunfullmäktige.

Rebecka Fallenkvist, som är gift med SD:s partisekreterare Mattias Bäckström Johansson, är främst känd som populär tidigare programledare på SD-kanalen Riks.

Hon upphörde att vara ett ansikte utåt för partiet efter mediedrev till en följd av uttalanden hon gjorde under 2022.

I stället förflyttades hon till en undanskymd roll på partiets ekonomiavdelning i riksdagen och gav ut självbiografin "Segerns pris" på eget förlag.

Nu gör Fallenkvist alltså comeback – och ställer upp i valet. Hon kandiderar som namn nummer 19 på Sverigedemokraternas lista till Oskarshamns kommunfullmäktige.

Sverigedemokraterna har i dag elva mandat i Oskarshamns kommunfullmäktige. Maken Mattias Bäckström Johansson själv står på plats tre på samma lista.

Det första stora mediedrevet mot Rebecka Fallenkvist kom under valvakan 2022, då hon utbrast "Helg seger" i direktsändning. Hon anklagades för att ha gjort en anspelning på den nazistiska hälsningen "Hell seger", men själv hävdade hon att det rörde sig om ett språkligt misstag.

Senare samma höst publicerade Fallenkvist en bild på Instagram där hon höll i Anne Franks dagbok och beskrev författarinnan som "sedeslös" och "kåtheten själv". Inlägget publicerades tillsammans med musik av Kanye West, som vid tidpunkten anklagades för antisemitism.

"Jävla luder": Dan Ekborg åtalas efter krock på Östermalm

Skådisen ska även ha kallat kvinnan "slampa". "Måste ha varit ganska packad."0 

Ekonominyheter

Allt fler företag satsar på dyrare och sämre

"Moderniserar" villkoren för att tjäna mer.. Populära abonnemang försämras, blir dyrare och krånglas till.0 

07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.