Falukorv knäcker ditt testosteron på tre veckor

I studien fick 43 män mellan 20 och 35 år äta både ultraprocessad och oprocessad mat under olika perioder.

Forskarna såg att deltagarna gick upp i vikt och ökade i fettmassa med den ultraprocessade kosten. I vissa grupper steg också blodfettsvärden som kopplas till ökad risk för hjärt-kärlsjukdom.

Studien pekar även på försämringar i reproduktiv hälsa. Halten av hormonet FSH sjönk i en av grupperna och spermiernas rörlighet visade en tendens att minska.

Samma trend syntes mot lägre testosteronnivåer, även om denna trend var mer osäker.

Forskarna skriver att "konsumtion av ultraprocessad mat är i sig – med eller utan kaloriöverskott – skadlig för människors hälsa"..

Samtidigt betonar forskarna att studien var kort och att den inte säkert visar hur effekterna ser ut på längre sikt.