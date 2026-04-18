Falukorv knäcker ditt testosteron på tre veckor

Publicerad 18 april 2026 kl 17.20

Inrikes. En ny dansk studie visar att en kost med mycket ultraprocessad mat kan försämra mäns ämnesomsättning och fortplantnings­förmåga redan efter tre veckor.

I studien fick 43 män mellan 20 och 35 år äta både ultraprocessad och oprocessad mat under olika perioder.

Forskarna såg att deltagarna gick upp i vikt och ökade i fettmassa med den ultraprocessade kosten. I vissa grupper steg också blodfettsvärden som kopplas till ökad risk för hjärt-kärlsjukdom.

Studien pekar även på försämringar i reproduktiv hälsa. Halten av hormonet FSH sjönk i en av grupperna och spermiernas rörlighet visade en tendens att minska.

Samma trend syntes mot lägre testosteronnivåer, även om denna trend var mer osäker.

Forskarna skriver att "konsumtion av ultraprocessad mat är i sig – med eller utan kaloriöverskott – skadlig för människors hälsa"..

Samtidigt betonar forskarna att studien var kort och att den inte säkert visar hur effekterna ser ut på längre sikt.

