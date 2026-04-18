Strandhälls stöd till Katja Nyberg efter kokainbevisen

Redan kort efter polisingripandet 2025 – då Katja Nyberg testade positivt för kokain efter att ha kört runt med en påse vitt pulver i bilen – valde Strandhäll att gå ut och stödja SD-politikern.

"Politiken kan ibland vara vidrig att vara i, särskilt om livet av olika skäl är tufft", skrev Strandhäll till Nyberg på X.

Efter att Nyberg även valt att begå brottet olovlig körning, och då blivit avslöjad av Expressen, valde den tidigare socialministern att markera mot mediernas och myndigheternas hantering av kollegans brottslighet.

”Ingen ska utsättas för det Katja Nyberg nu utsätts för. I ett så här exponerat fall med enorma konsekvenser för såväl Katjas privata som professionella situation bör man kunna förvänta sig bättre”, skriver Strandhäll på X.

Hon länkar till ett inslag i TV4 där kriminologen Leif GW Persson spekulerar i att de tre månader som gått sedan Nyberg greps indikerar att den påse med vitt pulver som polisen beslagtog inte ”motsvarade åklagarens förväntningar”, alltså inte innehöll kokain.

Att Nyberg tagit kokain råder det dock ingen tvekan om, enligt Rättsmedicinalverket. Myndighetens presschef Jimmy Blomqvist Larsson har tidigare förklarat att den restprodukt man testat för när man gör kokaintester, bensoylekgonin, bara kan uppstå när man tagit kokain.

– Har du haft det i kroppen så har du haft kokain i kroppen, sade Larsson om substansen som Nyberg testade positivt för.

Ämnet kan enligt RMV inte uppstå på något annat sätt än genom att ta kokain.

Katja Nyberg har tidigare jobbat som polis och var känd som en hårdför narkotikaspanare i den så kallade Ravekommissionen.

Hon var även Sverigedemokraternas talesperson i polisfrågor och ingick i den så kallade polistrion i riksdagen, där även poliserna Martin Melin och Fredrik Kärrholm ingår.