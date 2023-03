Omikron gav färre IVA-patienter

Förklaringen är sannolikt omikronvariantens egenskaper och en ökad immunitet i befolkningen, enligt FHM.

Myndigheten har tittat närmare på hur fördelningen mellan patienter med covid-19 har sett ut under olika tidsperioder under pandemin med olika dominerande virusvarianter. Under omikronperioden från och med december 2021 sågs ett förändrat mönster bland patienterna då en högre andel av de intensivvårdade vårdades med en annan huvuddiagnos än covid-19 och inte på grund av covid-19 som huvuddiagnos.

Det kan jämföras med de tidigare perioderna med alfa- och deltavarianterna då en majoritet av patienterna vårdades på grund av covid-19.

Under perioden med tidiga varianter och med alfavarianten ökade antalet patienter med covid-19 inom intensivvården kraftigt i samband med att smittspridningen ökade. Även under omikronperioden ökade antalet bekräftade fall av covid-19 på landets intensivvårdsavdelningar, trots en lägre individuell risk för svår sjukdom.

För närvarande visar Folkhälsomyndighetens data att smittspridningen av covid-19 i Sverige fortsätter att minska såväl inom äldreomsorgen som för antalet patienter som behöver vård på grund av och med covid-19. Något som också kan konstateras på europeisk och global nivå. Även antalet avlidna med covid-19 minskar och dödligheten ligger nu återigen på normala nivåer för årstiden i Sverige sedan flera veckor.