Trump är rasande: "Sluta bomba, Israel!"

– Jag måste få Israel att lugna sig, sade Trump på en pressträff på tisdagen enligt Sky News.

Han syftade på att Israel genomfört en militär insats samma morgon. Det skedde efter att Israel anklagat Iran för att ha brutit mot vapenvilan, något som Iran kraftigt tillbakavisar.

Enligt Trump startade Israel upp kriget igen med hänvisning till en raket som enligt honom kan ha avfyrats av misstag och som inte ens slog ned.

– Jag gillar inte det Israel gjorde i morse, och jag ska se om jag kan stoppa det. Så fort jag kommer bort från er ska jag försöka stoppa det, sade en rasande Trump inför journalisterna.

NOW - Trump says Israel and Iran "don’t know what the f*ck they're doing."pic.twitter.com/zzlRP8c7HC

— Disclose.tv (@disclosetv) June 24, 2025