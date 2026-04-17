Federleys hund Folke hittad i blodpöl: "De andra har dödat honom"

Fredrick Federley är på väg tillbaka in i politiken efter pedofilskandalerna och skapar återigen rubriker.

Nu uppger han på Facebook att hans Bostonterrier Folke har dödats efter vad han menar är ett våldsamt angrepp från de andra hundarna i hushållet.

Händelsen ska ha inträffat när Federley var borta på ett möte med Centerpartiet i Gagnef. Han uppger att han när han kom hem möttes av en kaotisk scen med blodspår genom bostaden och en död hund i ett av rummen.

"Jag tänker: Vad i hela friden? Så ser jag blod på hallgolvet och tittar in i matrummet. Blod även där och min älskade Folke ligger på sidan. Jag förstår instinktivt att han är död", skriver Federley.

"Skriker helt irrationellt om förlåtelse"

Vidare beskriver C-profilen vad han uppger ha varit sin reaktion på händelsen, och det hela påminner om en scen ur en Hollywoodfilm.

"Jag kastar ifrån mig väskan och springer till honom. Han är blodig, sårig och reagerar inte på min röst eller beröring. Han är död inser jag direkt. Egentligen innan jag ens kom nära honom", skriver Fredrick Federley och fortsätter:

"Medan jag sätter mig i skräddarställning och lyfter upp honom i famnen skriker jag rejält ut på världens orättvisa. Jag försöker få hans hjärta att slå och jag skriker helt irrationellt om förlåtelse för att jag gått på möte. Men sanning går inte att förneka. De andra hundarna har dödat honom."

Federley uppger att han haft fyra hundar som levt tillsammans under lång tid utan problem. Vad som utlöst angreppet är oklart, men han uppger sig misstänka att det kan ha varit problem med "hormoner" hos den yngsta hanhunden.

Bostonterriern Folke köptes 2020 och fick enligt Federley stor betydelse för honom under en svår period i livet.

"Han kom till mig när jag var i mitt livs djupaste svarta hål. Bara en liten korv som rymdes i handen. Han sov på min hals och vi har varit oskiljaktiga i fem år. Jag kunde ligga bredvid honom i sängen och sakna honom. Han hade inte det starkaste psyket trots att han var störst i flocken", skriver Fredrick Federley på Facebook.