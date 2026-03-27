© FT BILD/ARKIV
 

Fem män har beviljats återvandringsbidrag

Publicerad 27 mars 2026 kl 12.43

Inrikes. Det går fortfarande segt med att dela ut det nya höjda återvandringsbidraget. Hittills har fem män fått statligt stöd för att lämna Sverige.
– Jag känner bara stor tacksamhet, säger en av dem till Expressen.

Dela artikeln

Sedan årsskiftet har fem personer beviljats återvandringsbidrag – samtliga män.

Bakgrunden är att bidraget höjts kraftigt, från 10.000 kronor till 350.000 kronor per person. Ännu större summor kan betalas ut till par och familjer.

De aktuella besluten återvändande till Syrien, Namibia, Elfenbenskusten och Somalia, enligt Expressen.

I ansökningarna beskriver de sökande olika skäl till att lämna landet. Det handlar bland annat om svårigheter att etablera sig, avslag på medborgarskapsansökningar och en vilja att återvända till hemlandet.

"Jag har valt att återvända till mitt hemland av personliga skäl. Jag har stark anknytning dit och ser bättre möjligheter att bygga en stabil framtid. Beslutet är frivilligt och grundar sig på en helhetsbedömning av min livssituation", skriver en syrier som beviljats bidraget.

En man som bott länge i Sverige men nu ska återvandra till Somaliland uppger att han haft arbete under många år och levt ett stabilt liv, men ändå valt att lämna Sverige.

– Jag har levt ett mycket bra liv i Sverige, säger han till Expressen.

Han beskriver beslutet som frivilligt och säger att familjen stannar kvar i Sverige.

Bidraget betalas ut i tre steg: 70.000 kronor betalas ut först, därefter 112.000 kronor när personen lämnat Sverige och resterande 168.000 kronor tidigast 15 månader efter utresan.

För att få bidraget krävs bland annat att den sökande saknar skulder och inte är föremål för brottsutredning.

Nyheter från förstasidan

"Massiva kön" blev årets groda

Helsingborgs Dagblad satte dråpliga rubriken. "Leif Liket Olsson" en av bubblarna när förra årets medietabbar uppmärksammas. 

Ekonominyheter

Ryska och indiska fartyg släpps genom sundet: "Vänliga nationer"

Teherans besked: Dessa länder undantas blockaden.. Motkravet är att de inte stöttar kriget. 

07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord

