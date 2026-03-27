Fem män har beviljats återvandringsbidrag

Sedan årsskiftet har fem personer beviljats återvandringsbidrag – samtliga män.

Bakgrunden är att bidraget höjts kraftigt, från 10.000 kronor till 350.000 kronor per person. Ännu större summor kan betalas ut till par och familjer.

De aktuella besluten återvändande till Syrien, Namibia, Elfenbenskusten och Somalia, enligt Expressen.

I ansökningarna beskriver de sökande olika skäl till att lämna landet. Det handlar bland annat om svårigheter att etablera sig, avslag på medborgarskapsansökningar och en vilja att återvända till hemlandet.

"Jag har valt att återvända till mitt hemland av personliga skäl. Jag har stark anknytning dit och ser bättre möjligheter att bygga en stabil framtid. Beslutet är frivilligt och grundar sig på en helhetsbedömning av min livssituation", skriver en syrier som beviljats bidraget.

En man som bott länge i Sverige men nu ska återvandra till Somaliland uppger att han haft arbete under många år och levt ett stabilt liv, men ändå valt att lämna Sverige.

– Jag har levt ett mycket bra liv i Sverige, säger han till Expressen.

Han beskriver beslutet som frivilligt och säger att familjen stannar kvar i Sverige.

Bidraget betalas ut i tre steg: 70.000 kronor betalas ut först, därefter 112.000 kronor när personen lämnat Sverige och resterande 168.000 kronor tidigast 15 månader efter utresan.

För att få bidraget krävs bland annat att den sökande saknar skulder och inte är föremål för brottsutredning.