"Massiva kön" blev årets groda

Helsingborgs Dagblad tar hem förstaplatsen i tävlingen Årets groda 2025 efter en läsaromröstning arrangerad av branschtidningen Journalisten.

"Massiva kön har växt under sommaren – nu ska helsingborgare opereras i Hässleholm", löd den vinnande rubriken.

Formuleringen syftade på vårdköer – men tolkades av många på ett helt annat sätt. Drygt 31 procent av rösterna gick till bidraget.

Bakom formuleringen står HD:s webbredaktör Anders Johansson.

– Det är väl hela redaktionens pris egentligen, men eftersom det var jag som satte rubriken så … och jag har aldrig vunnit något journalistpris förut så det känns roligt att vinna något. Man får vara glad för det lilla, säger Johansson till Journalisten.

Han uppger att rubriken ändrades redan samma kväll efter reaktioner från läsare.

– Jag reflekterade inte alls över att rubriken kunde misstolkas när jag skrev den, säger han.

På andra plats kom Expressen med bildtexten ”Leif Liket Olsson blev tidigt en folkkär tv-profil.”

Tredjeplatsen kniper Göteborgs-Posten för grodan "Efter polisrazzian: Spår av sperma i alla thaisalonger".