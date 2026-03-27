Dessa tre formuleringar fick flest röster i omröstningen.

"Massiva kön" blev årets groda

Publicerad 27 mars 2026 kl 12.08

Media. En rubrik om vårdköer uppfattades av läsarna på ett oväntat sätt – och har nu röstats fram som årets mediala språkmiss 2025. Detta i hård konkurrens med formuleringen "Leif Liket Olsson" och rubriken "Efter polisrazzian: Spår av sperma i alla thaisalonger".

Helsingborgs Dagblad tar hem förstaplatsen i tävlingen Årets groda 2025 efter en läsaromröstning arrangerad av branschtidningen Journalisten.

"Massiva kön har växt under sommaren – nu ska helsingborgare opereras i Hässleholm", löd den vinnande rubriken.

Formuleringen syftade på vårdköer – men tolkades av många på ett helt annat sätt. Drygt 31 procent av rösterna gick till bidraget.

Bakom formuleringen står HD:s webbredaktör Anders Johansson.

– Det är väl hela redaktionens pris egentligen, men eftersom det var jag som satte rubriken så … och jag har aldrig vunnit något journalistpris förut så det känns roligt att vinna något. Man får vara glad för det lilla, säger Johansson till Journalisten.

Han uppger att rubriken ändrades redan samma kväll efter reaktioner från läsare.

– Jag reflekterade inte alls över att rubriken kunde misstolkas när jag skrev den, säger han.

På andra plats kom Expressen med bildtexten ”Leif Liket Olsson blev tidigt en folkkär tv-profil.”

Tredjeplatsen kniper Göteborgs-Posten för grodan "Efter polisrazzian: Spår av sperma i alla thaisalonger".

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 365058706

Varnish cache server

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 365058707

Varnish cache server

