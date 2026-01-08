© X/Grok
Olika variationer av bilden på Ebba Busch som användare bett Grok göra.

Feministisk vrede när Musks AI klär om Ebba Busch

Publicerad 8 januari 2026 kl 14.52

Media. Att Elon Musks AI-tjänst Grok kan användas för att byta kläder och utseende på Ebba Busch och andra kvinnliga makthavare väcker nu rasande reaktioner – med krav på förbud och censur. Själv svarar Musk på kritiken med två skrattemojis.
– Det är digitalt sexuellt våld, säger KDU-ordföranden Louise Hammargren om att en bild på Busch i bikini tagits fram.

Dela artikeln

Ett inlägg med en bild på Ebba Busch i riksdagen har i veckan fått mycket stor internationell spridning på plattformen X.

I inlägget, som har över tio miljoner visningar, presenteras nyheten att den vice statsministern föreslår ett burkaförbud i Sverige.

En trend på X just nu är att användare lägger upp bilder och ber AI-tjänsten Grok att på olika sätt ändra dem. Detta inspirerade en användare att be Grok ändra bilden på Ebba Busch i riksdagen så att hon bär bikini. Det följdes upp av inlägg från många andra användare som bad Grok att klä henne i burka, i superhjälteutstyrsel, med spagetti i ansiktet, etc.

Händelsen har uppmärksammats av internationella medier.

Ebba Busch har inte kommenterat bildspridningen. Däremot reagerar KDU:s ordförande Louise Hammargren kraftigt.

"Jag blir förbannad. Att skapa avklätt sexualiserande bilder är inte 'satir' eller 'yttrandefrihet' det är digitalt sexuellt våld," skriver hon på X.

I ett annat inlägg skriver hon: "Idag är det Ebba, imorgon en annan kvinna."

Vissa av bilderna – bland annat den med Ebba Busch i bikini – har tagits bort så att de inte längre är synliga inom EU. På plattformen står det att "inlägget från @grok har dragits tillbaka i Europeiska unionen på grund av lokala lagar".

Louise Hammargren anser att det nu krävs politiska åtgärder på EU-nivå.

– När det gäller anspelningar på sexuellt innehåll som sker utan samtycke, där borde det vara glasklart. Samtidigt finns AI här och ska kunna användas, men det måste sättas gränser, säger KDU-ledaren till Svenska Dagbladet.

Elon Musk själv tycks ta kritiken med ro och uppmuntrar det kreativa användningen av Grok. Han delar själv bilder på en brödrost i bikini med kommentaren ”Grok kan sätta en bikini på allt”. Musk reagerar med två skrattemojis.

TV4-kvinnans hemliga extraknäck: Internationell lyxhora

Efter sexköpsåtalet mot Jens B Nordström. Kvinnlig programledare i blåsväder – nu råder återigen dålig stämning i TV4-huset.0 Plus

Vänsterjournalistens vändning – när han får frågor om narkotika

ETC:s Christoffer Röstlund ringde för att ställa frågor om privatlivet. Då fick han obehagliga motfrågan av Nick Alinia.0 Plus

Ingvar Carlsson: Vi försökte stoppa invandringen 1989 – Ulf Kristersson med flera motarbetade oss

Tidigare S-statsministern tar bladet från munnen. Luciabeslutet stoppade inflödet – då krävde nuvarande M-ledarna "öppna gränser".0 Plus

Nyheter från förstasidan

Klädfynd under sökandet efter försvunna Hanna

Omfattande sökinsatsen fortsätter i Uddevalla. "Vi utesluter ingenting."0 

Ekonominyheter

Coop höjde priserna mest under 2025

Stora skillnader mellan matkedjorna.. Så mycket ökade priserna under förra året.0 

07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.