Feministisk vrede när Musks AI klär om Ebba Busch

Ett inlägg med en bild på Ebba Busch i riksdagen har i veckan fått mycket stor internationell spridning på plattformen X.

I inlägget, som har över tio miljoner visningar, presenteras nyheten att den vice statsministern föreslår ett burkaförbud i Sverige.

En trend på X just nu är att användare lägger upp bilder och ber AI-tjänsten Grok att på olika sätt ändra dem. Detta inspirerade en användare att be Grok ändra bilden på Ebba Busch i riksdagen så att hon bär bikini. Det följdes upp av inlägg från många andra användare som bad Grok att klä henne i burka, i superhjälteutstyrsel, med spagetti i ansiktet, etc.

Händelsen har uppmärksammats av internationella medier.

Ebba Busch har inte kommenterat bildspridningen. Däremot reagerar KDU:s ordförande Louise Hammargren kraftigt.

"Jag blir förbannad. Att skapa avklätt sexualiserande bilder är inte 'satir' eller 'yttrandefrihet' det är digitalt sexuellt våld," skriver hon på X.

I ett annat inlägg skriver hon: "Idag är det Ebba, imorgon en annan kvinna."

Vissa av bilderna – bland annat den med Ebba Busch i bikini – har tagits bort så att de inte längre är synliga inom EU. På plattformen står det att "inlägget från @grok har dragits tillbaka i Europeiska unionen på grund av lokala lagar".

Louise Hammargren anser att det nu krävs politiska åtgärder på EU-nivå.

– När det gäller anspelningar på sexuellt innehåll som sker utan samtycke, där borde det vara glasklart. Samtidigt finns AI här och ska kunna användas, men det måste sättas gränser, säger KDU-ledaren till Svenska Dagbladet.

Elon Musk själv tycks ta kritiken med ro och uppmuntrar det kreativa användningen av Grok. Han delar själv bilder på en brödrost i bikini med kommentaren ”Grok kan sätta en bikini på allt”. Musk reagerar med två skrattemojis.