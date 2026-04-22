TV4 om att SD går bakåt: "Otroligt glädjande"

Det var i "Nyhetsmorgon" i TV4 på onsdagen som Per Hermanrud fick kommentera en färsk mätning från Novus.

Opinionsundersökningen visar att Moderaterna och Liberalerna har gynnats av närmandet mellan L och Sverigedemokraterna.

SD själva backar i stället med 1,2 till 19,8 procent i mätningen.

– Trenden är neråt för Sverigedemokraterna, konstaterade Per Hermanrud i Nyhetsmorgon.

Programledaren frågade då om det är flera mätningar i rad som Sverigedemokraterna går neråt.

– Ja, det är det det är. Så trenden för Sverigedemokraterna är neråt och det här är otroligt glädjande, svarade Per Hermanrud.

TV4:s programledare försökte rädda situationen i efterhand genom att notera att siffrorna är "glädjande för Moderaterna" – men det var inte det Hermanrud själv sade.

Hermanruds egen förklaring hånas

Klippet från sändningen har snabbt fått spridning på sociala medier, där TV4 får hård kritik.

"Snacka om att avslöja sin politiska agenda!" skriver en användare på X.

Per Hermanrud har själv på samma plattform kommit med en förklaring till sin formulering. Han påstår att han skulle säga "glädjande för Moderaterna" men "missade" att säga de två orden "för Moderaterna". Påståendet möts med bred skepsis av andra användare.